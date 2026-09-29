Các chuyên gia Hoa Kỳ sẽ phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bị hở môi, hàm ếch tại Đồng Nai

Các đại biểu tham dự cuộc họp tại điểm cầu Đồng Nai. Ảnh: Hạnh Dung

Tại buổi làm việc, các bên đã thống nhất phối hợp xin giấy phép để triển khai chương trình cho khoảng 40 trẻ em bị sứt môi, hở hàm ếch, địa điểm phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. Dự kiến vào tháng 8-2027, đoàn chuyên gia phẫu thuật từ Hoa Kỳ sẽ trực tiếp sang Đồng Nai để thực hiện các ca phẫu thuật nhân đạo này.

Bên cạnh hoạt động phẫu thuật, các chuyên gia Hoa Kỳ sẽ phối hợp đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ y, bác sĩ của Đồng Nai, đồng thời hỗ trợ trang thiết bị y tế và chia sẻ kiến thức chuyên môn nhằm nâng cao năng lực điều trị lâu dài cho ngành y tế địa phương.

Operation International là tổ chức nhân đạo của Hoa Kỳ, thành lập từ năm 1996. Đến nay, tổ chức này có 14 đội ngũ chuyên gia, đã thực hiện nhiều chiến dịch y tế tại 29 quốc gia thuộc Nam Mỹ, Trung Mỹ, châu Phi và châu Á. Mục tiêu của tổ chức là cung cấp các dịch vụ y tế miễn phí cho những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, không phân biệt giới tính, văn hóa, dân tộc hay tôn giáo. Đồng thời, tổ chức chú trọng công tác giáo dục, đào tạo nhân lực y tế bản địa và cải thiện cơ sở hạ tầng bệnh viện thông qua việc tài trợ trang thiết bị.

Trước đó vào năm 2024, Operation International cũng đã phối hợp cùng Tổ chức Design Capital Asia và Bệnh viện đại học Y dược Huế thực hiện thành công chương trình "Phẫu thuật nụ cười từ thiện", mang lại nụ cười trọn vẹn cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị sứt môi, hở hàm ếch tại thành phố Huế.