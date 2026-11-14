Các chuyến bay từ châu Âu đến Mỹ bị tạm dừng do sự cố không lưu

Hành khách chờ đợi tại sảnh của Sân bay Quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ, ngày 13-11-2026. Ảnh: Xinhua/Li Rui

Theo thông báo được Eurocontrol phát lúc 23 giờ 03 ngày 13-11 (giờ GMT, tức 6 giờ 03 ngày 14-11 theo giờ Việt Nam), lệnh tạm dừng áp dụng đối với các chuyến bay dự kiến khởi hành từ 22 giờ ngày 13-11 đến 5 giờ ngày 14-11 (giờ GMT), tương ứng từ 5 giờ đến 12 giờ ngày 14-11 theo giờ Việt Nam.

Người dân kiểm tra bảng thông tin chuyến bay tại Sân bay Quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, bang Virginia (Mỹ), ngày 13-11-2026. Ảnh: XINHUA/LI RUI

Trung tâm Điều hành Mạng lưới của Eurocontrol tại Brussels (Bỉ) cho biết đang theo dõi sát tình hình và sẽ cập nhật thông tin khi có diễn biến mới.

Eurocontrol là tổ chức liên chính phủ gồm 42 quốc gia thành viên, trong đó có Anh, Pháp, Đức, Italy và Thổ Nhĩ Kỳ, chuyên hỗ trợ quản lý không lưu trên khắp châu Âu.

Hành khách chờ làm thủ tục tại Sân bay Quốc tế John F. Kennedy ở Queens, New York (Mỹ), ngày 13-11-2026. Ảnh: ZIYU JULIAN ZHU/XINHUA

Trước đó, ngày 13-11, FAA đã ban hành lệnh tạm dừng cất cánh trên toàn nước Mỹ do “những tình huống đặc biệt” và “vì lý do an toàn”, sau khi xảy ra sự cố liên lạc ảnh hưởng đến các trung tâm kiểm soát không lưu. Theo FAA, các chuyến bay quốc tế đến Mỹ được xử lý theo từng trường hợp cụ thể.