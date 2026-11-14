Các chuyến bay từ châu Âu đến Mỹ bị tạm dừng do sự cố không lưu
Theo yêu cầu của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), các chuyến bay từ các quốc gia thành viên Eurocontrol đến Mỹ phải tạm dừng khởi hành do sự cố kỹ thuật ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát không lưu của Mỹ.
Theo thông báo được Eurocontrol phát lúc 23 giờ 03 ngày 13-11 (giờ GMT, tức 6 giờ 03 ngày 14-11 theo giờ Việt Nam), lệnh tạm dừng áp dụng đối với các chuyến bay dự kiến khởi hành từ 22 giờ ngày 13-11 đến 5 giờ ngày 14-11 (giờ GMT), tương ứng từ 5 giờ đến 12 giờ ngày 14-11 theo giờ Việt Nam.
Trung tâm Điều hành Mạng lưới của Eurocontrol tại Brussels (Bỉ) cho biết đang theo dõi sát tình hình và sẽ cập nhật thông tin khi có diễn biến mới.
Eurocontrol là tổ chức liên chính phủ gồm 42 quốc gia thành viên, trong đó có Anh, Pháp, Đức, Italy và Thổ Nhĩ Kỳ, chuyên hỗ trợ quản lý không lưu trên khắp châu Âu.
Trước đó, ngày 13-11, FAA đã ban hành lệnh tạm dừng cất cánh trên toàn nước Mỹ do “những tình huống đặc biệt” và “vì lý do an toàn”, sau khi xảy ra sự cố liên lạc ảnh hưởng đến các trung tâm kiểm soát không lưu. Theo FAA, các chuyến bay quốc tế đến Mỹ được xử lý theo từng trường hợp cụ thể.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/cac-chuyen-bay-tu-chau-au-den-my-bi-tam-dung-do-su-co-khong-luu-post881699.html