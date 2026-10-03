Các chuyến bay quốc tế của Iran chịu ảnh hưởng nặng nề sau lệnh trừng phạt từ Mỹ

Dựa trên dữ liệu từ nền tảng theo dõi FlightRadar24, trung bình mỗi ngày có 53 chuyến bay quốc tế hoạt động đến và đi từ Sân bay Quốc tế Imam Khomeini của Tehran kể từ ngày 23/9, khi lệnh cấm của Mỹ có hiệu lực, so với mức trung bình 91 chuyến bay mỗi ngày trước khi lệnh cấm có hiệu lực.

Lưu lượng giao thông đã giảm sau các cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào Iran hồi cuối tháng 2/2026 dẫn đến việc đóng cửa hoàn toàn không phận nước này.

Kể từ khi các chuyến bay được nối lại, chỉ có các hãng hàng không Iran khai thác các chuyến bay từ Iran.

Dữ liệu tháng 9 trước lệnh cấm cho thấy các dịch vụ đến 18 quốc gia vẫn hoạt động. Kể từ khi lệnh cấm được ban hành, các chuyến bay đến Gruzia, Oman và Azerbaijan, vốn thường xuyên có các chuyến bay đến Tehran, đã hoàn toàn bị ngừng lại. Trên các tuyến đường khác, lưu lượng giao thông đã giảm đáng kể.

Ngày 23/9, có ba chuyến bay mỗi chiều giữa Tehran và Dubai hoạt động, nhưng kể từ đó không có chuyến nào còn hoạt động và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất cho biết họ đang thực thi lệnh cấm của Mỹ.

Không có chuyến bay nào cất cánh giữa Iraq và Iran kể từ ngày 25/9, nhưng Bộ Giao thông vận tải Iraq cho biết Mỹ đã cho phép hãng hàng không quốc gia của họ khai thác các chuyến bay giữa thành phố linh thiêng Najaf và Iran.

Tuy nhiên, một số tuyến đường bận rộn nhất đến và đi từ Tehran vẫn được duy trì bất chấp lệnh cấm. Số chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc vẫn giữ nguyên ở mức trung bình 8 chuyến mỗi ngày.

Các chuyến bay giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Tehran, tuyến bay nhộn nhịp nhất từ sân bay Imam Khomeini, chỉ giảm 19%.

Mặc dù vậy, các hành khách đã nói với hãng tin AFP hồi đầu tuần này rằng giao thông hàng không giữa Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã bị gián đoạn nghiêm trọng.

Mahan Air, một trong những hãng hàng không chính của Iran, đã ngừng mọi chuyến bay đến Thổ Nhĩ Kỳ kể từ ngày 20/9.

Ngược lại, một số hãng hàng không đã tăng số chuyến bay giữa Tehran và Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi lệnh cấm có hiệu lực, chẳng hạn như Caspian Airlines.

Các quốc gia khác có chuyến bay vẫn tiếp tục hoạt động kể từ lệnh cấm là Armenia, Nga, Afghanistan, Pakistan, Thái Lan, Tajikistan, Malaysia và Qatar, theo thứ tự tần suất chuyến bay.