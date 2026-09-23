Các chủ đề nóng trong bài phát biểu của lãnh đạo thế giới tại ĐHĐ Liên hợp quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Trump đề cập đến nhiều vấn đề như cuộc chiến tại Iran và đảo Greenland.

Tổng thống Trump phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 22/9. Ảnh: Nhà Trắng

Về Iran, Tổng thống Trump cho rằng cuộc chiến tại Iran đã làm suy yếu quyền lực của nước này ở Trung Đông. Ông tiết lộ rằng ông có quyết định lớn về Iran, trong đó có hai lựa chọn là đạt thỏa thuận sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ hoặc hủy diệt Iran.

Về đảo Greenland của Đan Mạch, Tổng thống Trump thông báo Mỹ sẽ ngay lập tức bắt đầu quá trình để có hiện diện quân sự lớn tại Greenland, trong đó có hai căn cứ quân sự rất lớn. Động thái này diễn ra vài ngày sau khi ông cho biết đã đạt thỏa thuận với Đan Mạch và Greenland, theo đó Mỹ sẽ kiểm soát vĩnh viễn vấn đề an ninh của hòn đảo này.

Trước đó, ông Trump nhấn mạnh rằng trong khi các nhà lãnh đạo khác nói về hòa bình thì ông là người đã tạo dựng hòa bình.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Trong khi Tổng thống Trump chỉ trích Tòa án Công lý Quốc tế, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp sẽ tiếp tục ủng hộ tòa án này.

Tổng thống Pháp cũng kêu gọi thực hiện hai lệnh tạm ngừng đối với các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và hoạt động vận tải biển qua Biển Đen trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine. Ông cũng lên án bạo lực tại Bờ Tây cũng như tình trạng không có hòa bình bền vững ở Gaza.

Phát biểu ngày 22/9, Tổng thống Macron nói thế giới không được khuất phục trước những mối đe dọa chồng chéo do chiến tranh, chia rẽ toàn cầu, biến đổi khí hậu và AI, cùng nhiều vấn đề khác.

Ông Macron nói với các nhà lãnh đạo thế giới rằng họ không được khuất phục trước chủ nghĩa định mệnh, chủ nghĩa thất bại, đồng thời cho rằng thế giới đang đứng trước lựa chọn: trở lại với luật rừng hoặc sống trong xã hội quốc tế văn minh.

Ông Macron nói: “Thông điệp tôi muốn truyền tải tới các ngài hôm nay, cũng như tôi đã làm trong 9 năm qua, là thông điệp về quyết tâm, lạc quan thông qua hành động”.

Ông Macron, người kiên định ủng hộ hợp tác toàn cầu thay vì cạnh tranh, cũng tái khẳng định cam kết của Pháp đối với Liên hợp quốc.

Thủ tướng Anh Andy Burnham

Trong bài phát biểu đầu tiên trước Đại hội đồng trên cương vị Thủ tướng Anh, ông Burnham thể hiện quan điểm ủng hộ AI, nói rằng công nghệ này tập hợp rất nhiều vấn đề cấp bách nhất mà chúng ta đang phải đối mặt. Thủ tướng Anh đánh giá AI có tiềm năng chuyển đổi lĩnh vực y tế và giáo dục, đồng thời là chìa khóa tăng trưởng kinh tế, song thừa nhận những quan ngại ngày càng gia tăng về an ninh.

Thủ tướng Burnham nói trước Đại hội đồng Liên hợp quốc rằng nước này sẽ dẫn đầu các nỗ lực quốc tế nhằm xây dựng các tiêu chuẩn toàn cầu về AI.

Ông cũng thông báo quan hệ đối tác quốc phòng mới về AI với Mỹ nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu của quốc gia. Ông nói: “Chúng ta biết AI cũng sẽ gây ra những xáo trộn đối với cách chúng ta sống và làm việc, đồng thời làm gia tăng rủi ro. Tất cả chúng ta đều đã nghe những cảnh báo mà chúng ta phải lưu tâm. Tôi biết mọi người lo lắng đến mức nào, vì vậy chúng ta phải nắm bắt thời điểm này”.

Ông Burnham cho rằng những quyết định mang tính nền tảng về các công nghệ như AI quá quan trọng nên không thể phó mặc cho may rủi. Ông nói rằng các chính phủ cần đưa ra những quyết định đó và cần hỗ trợ người dân trong quá trình thay đổi này.

Ông Burnham cũng cho biết AI sẽ là trọng tâm trong nhiệm kỳ Chủ tịch G20 của Anh vào năm tới. Ông nói: “Chúng tôi sẽ nỗ lực hướng tới thống nhất bộ nguyên tắc và tiêu chuẩn toàn cầu nhằm bảo đảm tính minh bạch và khả năng tiếp cận cần thiết để nâng cao mức độ sẵn sàng của chúng ta và bảo đảm phát triển AI an toàn”.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi kêu gọi Triều Tiên trao trả các công dân Nhật Bản mà nước này cho rằng đã bị Triều Tiên bắt cóc hơn 30 năm trước.

Nhật Bản nói ít nhất 17 công dân nước này đã bị các đặc vụ Triều Tiên bắt đi vào cuối những năm 1970 và trong thập niên 1980, trong đó 5 người được trao trả vào năm 2002. Triều Tiên bác bỏ con số mà Nhật Bản đưa ra và cho rằng một số người đã qua đời, đồng thời coi vấn đề này đã được giải quyết.

Trong bài phát biểu, bà Takaichi nói vấn đề này vẫn đang tiếp diễn, liên quan đến tính mạng con người. Bà Takaichi cho biết bà sẵn sàng đối thoại và có hành động cụ thể để thiết lập một mối quan hệ cùng có lợi với Triều Tiên nhằm giải quyết vấn đề.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

Tổng thống Lee Jae Myung trình bày những nguyên tắc định hướng hành trình mới hướng tới chung sống hòa bình và tăng trưởng cùng có lợi của nước này với Triều Tiên. Ông nói trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc: “Chúng tôi hy vọng sẽ xuất hiện những cơ hội để hai bên cùng hợp tác trong cộng đồng quốc tế trong các lĩnh vực như y tế công cộng, ứng phó thảm họa và cuộc khủng hoảng khí hậu”.

Theo ông, hai nước cũng sẽ khôi phục các kênh liên lạc cơ bản và xây dựng lòng tin. Hai nước sẽ hướng tới xây dựng một bán đảo không có vũ khí hạt nhân và góp phần thúc đẩy ổn định và hợp tác ở Đông Bắc Á. Ông tuyên bố: “Nhiệm vụ cấp bách nhất là chấm dứt cuộc chiến kéo dài hàng thập kỷ trên bán đảo Triều Tiên và thiết lập cơ chế hòa bình lâu dài”.

Những nỗ lực trước đây của các nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhằm tiếp cận chính quyền Triều Tiên đạt được rất ít thành công.

Đầu năm nay, Triều Tiên đã sửa đổi hiến pháp để xóa bỏ những nội dung đề cập việc thống nhất với Hàn Quốc.

Hai nước bị chia cắt kể từ Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 và về mặt kỹ thuật vẫn đang trong tình trạng chiến tranh do cuộc xung đột kết thúc bằng hiệp định đình chiến chứ không phải hiệp ước hòa bình lâu dài.

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva

Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 22/9, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva gọi Mỹ là cường quốc quân sự lớn nhất thế giới, đồng thời cho rằng không thể bỏ qua thực tế này do vị trí địa lý của Mỹ trong khu vực. Tuy nhiên, ông Lula da Silva lưu ý rằng Brazil không thuộc sân sau của bất kỳ ai.

Ông cũng nói người dân Venezuela xứng đáng được tự quyết định vận mệnh của mình.

Trước đó, trong phần đầu bài phát biểu, Tổng thống Brazil cho rằng Liên hợp quốc đang thất bại trong sứ mệnh giải phóng thế giới khỏi chiến tranh.

Quốc vương Jordan Abdullah II

Quốc vương Jordan Abdullah II ngày 22/9 kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hành động khi Israel tiến hành các hoạt động tại Gaza và Bờ Tây, cảnh báo rằng hành động của Israel hiện gây ra mối đe dọa rộng hơn đối với khu vực.

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Quốc vương Abdullah cho rằng thế giới đã không giải quyết cuộc xung đột Israel - Palestine trong nhiều thập kỷ, khiến tình hình trên thực địa ngày càng xấu đi trong khi thế giới chuyển sang quan tâm đến các cuộc khủng hoảng khác.

Theo Quốc vương Abdullah, mối quan tâm của thế giới quyết định những cuộc xung đột nào nhận được hoạt động ngoại giao liên tục và những cuộc xung đột nào bị mờ nhạt và không có trong chương trình nghị sự quốc tế.

Ông Abdullah nói Gaza và Bờ Tây cần được nhìn nhận là hai mặt trận trong cùng một chiến lược của Israel nhằm ngăn cản việc thành lập nhà nước Palestine có khả năng tồn tại. Ông cáo buộc hành vi tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng dân sự tại Gaza và cho rằng bạo lực của những người định cư Israel tại Bờ Tây đã lên mức chưa từng có.

Quốc vương Jordan kêu gọi các cường quốc thế giới không chỉ tuyên bố mà phải sử dụng các công cụ ngoại giao sẵn có để thực thi luật pháp quốc tế.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh các cuộc chiến tại Gaza, căng thẳng khu vực sau cuộc xung đột Iran và tình trạng bất ổn trên khắp Trung Đông đang chi phối các cuộc thảo luận tại Đại hội đồng Liên hợp quốc năm nay ở New York.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan

Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng Gaza đã trở thành trại tập trung vô nhân đạo và đáng hổ thẹn nhất của thời đại chúng ta. Ông cho rằng đáng buồn là Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas bị cấm tới New York để tham dự kỳ họp.

Ông tuyên bố với các nhà lãnh đạo thế giới rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục là tiếng nói của nhà nước Palestine tự do và có chủ quyền.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh tình hình nhân đạo nghiêm trọng tại Gaza và cho biết hơn 70.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel tại đây trong chưa đầy 3 năm. Ông nói: “Hôm nay, Gaza không chỉ là nghĩa địa trẻ em lớn nhất thế giới mà còn là nơi có tỷ lệ trẻ em phải cắt cụt chi cao nhất thế giới”.

Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani

Ngày 22/9, Quốc vương Qatar cảnh báo Trung Đông đang trải qua một trong những giai đoạn nguy hiểm nhất và kêu gọi nhanh chóng tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng vùng Vịnh do cuộc chiến giữa Mỹ và Iran gây ra.

Phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông cho rằng khu vực Trung Đông thiếu khuôn khổ an ninh tập thể có khả năng ngăn chặn chiến tranh và bảo vệ chủ quyền của các quốc gia.

Nhà lãnh đạo Qatar cho rằng cuộc khủng hoảng cho thấy tình trạng bất ổn tại vùng Vịnh có thể gây ra những hậu quả sâu rộng trên toàn cầu, trong đó có gián đoạn nguồn cung năng lượng, các tuyến thương mại và thị trường quốc tế. Ông khẳng định Qatar vẫn tin rằng cuộc khủng hoảng có thể được giải quyết thông qua ngoại giao.