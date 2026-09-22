Các chính sách y tế đột phá và nhân văn vì sức khỏe nhân dân

Nhân viên y tế xã Hiệp Phước đến nhà khám sức khỏe cho người cao tuổi. (Ảnh: KHANG ANH)

Đề nghị kéo dài thời gian luân phiên bác sĩ về cơ sở

Các đại biểu thống nhất mục tiêu không chỉ là đưa thêm người từ bệnh viện tuyến trên xuống trạm y tế, mà phải chuyển giao năng lực chuyên môn và giúp tuyến y tế cơ sở mạnh lên sau mỗi đợt luân phiên.

Tại Tổ thảo luận số 1, đại biểu Mai Hữu Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Thủ Đức, cho biết từ khi tái thiết lập mô hình trung tâm y tế cấp xã, phường như một cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu, lực lượng bác sĩ tại cơ sở vẫn còn thiếu. Thực tế tại địa bàn có 45 nhân viên y tế cấp xã, phường nhưng chỉ có 9 bác sĩ; một số trạm y tế còn thiếu cả bác sĩ và điều kiện để tổ chức phòng khám. Đại biểu cũng đề nghị kéo dài thời gian luân phiên bác sĩ từ tuyến trên về cơ sở để vừa tăng cường nhân lực, vừa đào tạo, hướng dẫn đội ngũ tại trạm y tế.

Cũng với quan điểm trên, nhiều đại biểu chỉ ra rằng, việc luân phiên nhân sự y tế không chỉ dừng lại ở con người hay số lượng ngày trực, mà phải đưa những bác sĩ có năng lực thực sự về tuyến dưới, đi kèm cơ chế hỗ trợ đủ sức khuyến khích và tạo cơ hội nghề nghiệp.

Mục tiêu cuối cùng là để tuyến dưới đủ năng lực chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, giúp "bác sĩ giỏi, kỹ thuật tốt đến gần dân hơn", đồng thời trang bị cơ sở vật chất đồng bộ để việc khám, chữa bệnh đạt hiệu quả cao nhất.

Giải trình ý kiến đại biểu, đại diện lãnh đạo Sở Y tế thành phố cho biết mục tiêu của chính sách là nâng cao năng lực y tế cơ sở. Sở Y tế đã cùng các cơ sở y tế chuẩn bị kế hoạch kết nối bệnh viện với trạm y tế. Mỗi bác sĩ được luân phiên về cơ sở sẽ có sự hỗ trợ của bệnh viện.

Việc đánh giá kết quả cần dựa vào số kỹ thuật được chuyển giao, nhóm bệnh có thể điều trị tại cơ sở, năng lực của đội ngũ tại chỗ và mức giảm tỷ lệ chuyển tuyến. Nhân lực luân phiên phải được lựa chọn theo nhu cầu chuyên khoa và mô hình bệnh tật của từng địa bàn, tránh phân bổ bình quân hoặc thực hiện để đủ số lượng.

Các đại biểu thảo luận sôi nổi tại các tổ. (Ảnh: THẾ ANH)

Thời gian luân phiên cũng cần đủ dài để bác sĩ nắm bắt tình hình địa bàn, trực tiếp hướng dẫn chuyên môn và xây dựng đội ngũ kế cận. Nếu thời gian quá ngắn, chính sách dễ dừng ở việc bổ sung nhân lực tạm thời mà không để lại năng lực cho cơ sở. Trang thiết bị, thuốc, điều kiện làm việc, nơi lưu trú và phương tiện đi lại phải được chuẩn bị tương xứng, nhất là tại Cần Giờ, Côn Đảo, xã đảo và khu vực xa trung tâm.

Ngành y tế cũng đang xây dựng quy trình chuyển người bệnh hai chiều giữa trạm y tế và bệnh viện, gắn với theo dõi người mắc bệnh mạn tính không lây tại cơ sở.

Chính sách nhân văn cho người bệnh thận mạn tính giai đoạn 5

Trong phiên thảo luận tổ chiều 21/9, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố cũng tập trung thảo luận đối với tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh bệnh thận mạn tính giai đoạn 5 điều trị bằng dịch vụ kỹ thuật Thận nhân tạo thường quy (chu kỳ) và Lọc màng bụng chu kỳ (CAPD) cho trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với chính sách hỗ trợ phần cùng chi trả bảo hiểm y tế cho người bệnh thận mạn tính giai đoạn 5, các đại biểu đánh giá đây là chính sách có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đối với bệnh thận mạn tính giai đoạn 5, người bệnh phải điều trị thường xuyên, liên tục và kéo dài. Dù đã có bảo hiểm y tế, phần chi phí tích lũy qua từng lần điều trị vẫn có thể trở thành gánh nặng lớn, đẩy gia đình vào hoàn cảnh khó khăn.

Các đại biểu cũng nhấn mạnh, để bảo đảm chính sách hiệu quả, thiết thực, cần xác định đúng đối tượng đồng thời thủ tục phải đơn giản, không để vướng mắc về cư trú hoặc hồ sơ hành chính trở thành rào cản đối với người bệnh. Thành phố cũng cần có lộ trình mở rộng phạm vi hỗ trợ khi điều kiện ngân sách cho phép, quan tâm đến nguy cơ tái nghèo của người mắc bệnh kéo dài và đầu tư thêm thiết bị chạy thận tại khu vực xa trung tâm để người bệnh được điều trị gần nơi cư trú.

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phát biểu tại phiên thảo luận tổ chiều 21/9. (Ảnh: THẾ ANH)

Tại Tổ thảo luận số 3, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Nguyễn Hoài Nam cho biết, bệnh thận mạn tính giai đoạn 5 là bệnh nặng, người bệnh phải điều trị kéo dài. Trung bình mỗi tuần, bệnh nhân chạy thận 3 lần, mỗi lần mất vài giờ, ảnh hưởng lớn đến khả năng lao động, sinh hoạt và kéo theo chi phí điều trị rất cao. Chưa kể, phần lớn bệnh nhân chạy thận đều có hoàn cảnh khó khăn. Hiện thành phố có gần 10.000 bệnh nhân chạy thận, đây là con số rất lớn. Nếu thực hiện hỗ trợ cho toàn bộ đối tượng thì nguồn kinh phí ngân sách cần bố trí cũng rất lớn.

Do đó, trong giai đoạn này, thành phố lựa chọn những nhóm đối tượng thực sự cần ưu tiên, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách. Trong những năm tới, nếu điều kiện ngân sách cho phép, thành phố có thể nghiên cứu mở rộng dần đối tượng hỗ trợ, qua đó giúp người bệnh thận mạn tính, chạy thận giảm bớt gánh nặng chi phí và có điều kiện ổn định cuộc sống.

Phát biểu chỉ đạo tại tổ, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố biểu dương sự nỗ lực của ngành y tế trong thời gian qua khi kiên trì đưa y tế chất lượng cao đến vùng sâu, vùng xa, xã đảo. Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, không chỉ y tế mà giáo dục và nước sạch sinh hoạt tại các vùng đặc thù cũng phải được quan tâm đặc biệt. Do đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng đề nghị các ngành, lĩnh vực khác cần tăng cường nguồn lực cho các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo để nơi đây cũng được thụ hưởng các dịch vụ công chất lượng cao không thua kém khu vực trung tâm.