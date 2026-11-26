Không chỉ tạo điều kiện để doanh nghiệp công nghệ phát triển, thương mại hóa sản phẩm, mở rộng thị trường, Luật còn trao quyền chủ động cho chính quyền thành phố trong huy động nguồn lực, khai thác dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, từng bước đưa kinh tế số trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của Thủ đô.

Tạo hành lang pháp lý cho kinh tế số bứt phá

Luật Thủ đô năm 2026 đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về thể chế phát triển Thủ đô. Trong đó, Chương V với các quy định về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xem là một trong những nền tảng quan trọng để Hà Nội chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

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Điểm đáng chú ý tại Điều 18 của Luật là yêu cầu tích hợp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào quá trình hoạch định chính sách, quản lý nhà nước cũng như phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội. Việc ứng dụng công nghệ không còn là nhiệm vụ riêng của ngành khoa học và công nghệ mà trở thành yêu cầu xuyên suốt trong hoạt động của chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp.

Đặc biệt, Luật đặt ra yêu cầu ưu tiên giải quyết những vấn đề lớn của Thủ đô, thu hút và trọng dụng nguồn nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số bằng các chính sách vượt trội. Cùng với đó là cơ chế ưu tiên thử nghiệm có kiểm soát đối với những mô hình, giải pháp mới; quản trị rủi ro trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ.

Một điểm mới có ý nghĩa trực tiếp đối với phát triển kinh tế số là ngân sách nhà nước dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được phân bổ, sử dụng linh hoạt, kịp thời, minh bạch, dựa trên kết quả đầu ra. Nguồn lực đầu tư phải gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế số, xã hội số, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả quản lý đô thị.

Quy định này tạo cơ sở để thành phố chuyển từ cách tiếp cận phân bổ nguồn lực theo đầu vào sang chú trọng hiệu quả thực chất của từng nhiệm vụ, dự án. Qua đó, những chương trình nghiên cứu, ứng dụng công nghệ có khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn, tạo ra sản phẩm và giá trị kinh tế sẽ có thêm điều kiện được ưu tiên.

Luật cũng trao cho HĐND thành phố thẩm quyền quy định các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển hạ tầng và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Phạm vi hỗ trợ được mở rộng từ nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ đến bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, khởi nghiệp sáng tạo, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu sản phẩm công nghệ số và phát triển tài sản số.

Khơi thông nguồn lực, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Để các chính sách về kinh tế số có thể đi vào thực tiễn, Luật Thủ đô năm 2026 thiết lập nhiều công cụ tài chính và cơ chế hỗ trợ có tính đột phá. Trong đó, đáng chú ý là quy định về thành lập Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố; đồng thời cho phép thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm có sử dụng ngân sách thành phố để đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp.

Việc quản lý, sử dụng nguồn vốn của Quỹ đầu tư mạo hiểm được thực hiện theo nguyên tắc thị trường, chấp nhận rủi ro, bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả. Đây là cơ chế có ý nghĩa đối với những doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ, bởi các dự án đổi mới sáng tạo thường cần nguồn vốn đầu tư dài hạn, trong khi khả năng sinh lời và mức độ rủi ro khó có thể đánh giá đầy đủ ngay từ đầu.

Bên cạnh đó, Luật cho phép doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị sự nghiệp đóng góp quỹ phát triển khoa học và công nghệ của mình vào Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố. Những đơn vị có đóng góp được ưu tiên hỗ trợ thực hiện các dự án, đề án phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Một chính sách đáng chú ý khác là khoản chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) của doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế với mức bằng 200% chi phí thực tế, với điều kiện sau khi áp dụng mức chi bổ sung, đơn vị không bị lỗ. Cơ chế này góp phần giảm gánh nặng chi phí, khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư nghiên cứu, phát triển sản phẩm, cải tiến quy trình sản xuất và ứng dụng công nghệ mới.

Luật cũng mở rộng phương thức tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. HĐND thành phố được quy định các trường hợp giao trực tiếp, chỉ định thầu đối với nhiệm vụ, dự án thuộc lĩnh vực này có sử dụng ngân sách thành phố. Tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ được áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn để lựa chọn đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp mua sắm trực tiếp theo quy định của pháp luật.

Các sản phẩm, giải pháp công nghệ số dành cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Ảnh: Mỹ Hạnh

Đồng thời, UBND thành phố được quy định cơ chế khoán chi, huy động và sử dụng nguồn lực từ tài trợ, hỗ trợ, hợp tác công - tư và các hình thức khác. Những cơ chế này góp phần rút ngắn quy trình triển khai, tăng tính chủ động và tạo điều kiện huy động nguồn lực xã hội tham gia phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.

Đưa chính sách vào thực tiễn, lan tỏa kinh tế số đến doanh nghiệp và người dân

Từ những cơ chế được Luật Thủ đô năm 2026 trao quyền, Hà Nội đang từng bước cụ thể hóa chính sách thành các chương trình hỗ trợ trực tiếp. Một trong những bước triển khai đáng chú ý là Nghị quyết số 59/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố về chính sách thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trên địa bàn.

Nghị quyết tập trung hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm công nghệ số, hình thành thị trường đầu ra; khuyến khích thử nghiệm, ứng dụng, thương mại hóa và xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ công nghệ số do doanh nghiệp trên địa bàn nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ.

Đáng chú ý, chính sách hỗ trợ phát triển tài sản số được đặt ra theo hướng thận trọng, đúng thẩm quyền. Thành phố khuyến khích số hóa, xác thực, lưu trữ, quản lý, quảng bá và thương mại hóa hợp pháp tài sản số gắn với tài sản thực, tài sản trí tuệ, di sản văn hóa, du lịch, sản phẩm OCOP, làng nghề và công nghiệp sáng tạo. Đây là hướng đi có ý nghĩa đối với việc khai thác những giá trị văn hóa, kinh tế đặc trưng của Thủ đô trên môi trường số.

Tuy nhiên, để những cơ chế đặc thù thực sự phát huy hiệu quả, yêu cầu đặt ra không chỉ là ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn mà còn phải tổ chức thực hiện đồng bộ, xác định rõ trách nhiệm và kết quả đầu ra. Trong đó, dữ liệu cần được coi là nền tảng của quản trị số; các cơ sở dữ liệu phải được làm sạch, kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả, đồng thời bảo đảm an toàn thông tin.

Có thể thấy, Luật Thủ đô năm 2026 không chỉ tạo thêm cơ chế ưu đãi cho một số ngành nghề mà hướng tới xây dựng hệ sinh thái phát triển kinh tế số toàn diện, trong đó Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, doanh nghiệp là lực lượng trung tâm đổi mới sáng tạo, còn người dân vừa là chủ thể tham gia, vừa là đối tượng thụ hưởng thành quả chuyển đổi số.

Với những cơ chế về huy động nguồn lực, khuyến khích nghiên cứu và phát triển, thương mại hóa sản phẩm công nghệ số, phát triển tài sản số và quản trị dựa trên dữ liệu, Hà Nội có thêm công cụ để khai thác hiệu quả tiềm năng tri thức, công nghệ và sức sáng tạo. Vấn đề quan trọng là tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, đưa chính sách đến đúng đối tượng, tạo chuyển biến thực chất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Qua đó, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa kinh tế số trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần xây dựng Thủ đô phát triển nhanh, bền vững và hiện đại.

Luật Thủ đô năm 2026 không chỉ hoàn thiện thêm một đạo luật dành riêng cho Thủ đô mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo khuôn khổ pháp lý đủ rộng, linh hoạt để Hà Nội phát triển nhanh và bền vững hơn. Các cơ chế về quỹ đầu tư mạo hiểm, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, quản trị bằng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo là những công cụ quan trọng giúp Hà Nội chuyển mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu. Luật đang trực tiếp tạo ra hạ tầng pháp lý để kinh tế số không chỉ là một khu vực ngành, mà trở thành phương thức tăng trưởng của cả nền kinh tế Thủ đô. TS Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội