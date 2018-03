Các chiến sĩ cứu hỏa làm đúng nhiệm vụ khi chạy ngược chiều

Liên quan đến vụ tai nạn giữa một xe cứu hỏa và một xe khách xảy ra vào chiều tối 18/3 tại Km192 trên tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, chiều 19/3, tại buổi họp báo công bố vụ tại nạn, thượng tá Đỗ Anh Quyến, Trưởng phòng Cảnh sát PC&CC số 12 (Cảnh sát PC&CC Hà Nội) cho rằng, các chiến sĩ của đơn vị đã làm đúng nhiệm vụ khi lưu thông ngược chiều đến địa điểm cứu hộ.

Thiếu tướng Hoàng Quốc Định - Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Hà Nội.

Theo thượng tá Quyến, chiếc xe cứu hỏa đã bật hết các thiết bị báo động bao gồm còi, đèn ưu tiên, phát loa thông báo cho các phương tiện tham gia giao thông khác nhường đường nhưng không hiệu quả.

Cũng liên quan đến vụ việc, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc Sở Cảnh sát PC&CC Hà Nội, cho biết ngay sau khi sự cố xảy ra, Cảnh sát PC&CC thành phố đã huy động lực lượng, phương tiện đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu; đồng thời phối hợp với các bên liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân, khắc phục hậu quả.

“Thận trọng, khách quan và công minh, đó là quan điểm giải quyết sự việc của chúng tôi, Thiếu tướng Định nói.

Thiếu tướng Hoàng Quốc Định cũng cho hay, đến thời điểm hiện tại có thể khẳng định tổ công tác đã thực hiện đầy đủ chức năng của mình theo quy định. Xe PCCC đi ngược chiều vì đó là lối lên gần nhất, con đường ngắn nhất để đến cứu hộ.

Theo ông Định, cán bộ chiến sĩ PCCC sử dụng phương tiện chuyên dụng được nhà nước trang bị, triển khai lực lượng tổ chức cứu nạn cứu hộ khi có yêu cầu xảy ra; thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ cũng như thẩm quyền ưu tiên cho phương tiện đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo điều 22 luật giao thông đường bộ.

Thiếu tướng Định cho biết, để đánh giá, kết luận sự việc liên quan thì phải chờ cơ quan điều tra xem xét, đánh giá đối với các vấn đề liên quan.

Với Trung sỹ Chử Văn Khánh, dù được tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, đồng chí đã hi sinh. Tang lễ Trung sỹ Khánh sẽ được tổ chức vào ngày 20/3, tại nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai theo nghi lễ Công an Nhân dân.

Ngoài ra, đơn vị báo cáo Bộ Công an, tổ chức thăng cấp bậc hàm trước thời hạn từ trung sĩ lên thượng sĩ cho chiến sĩ Khánh.

Đối với những người trên xe khách bị thương, lực lượng cảnh sát PC&CC cũng đã tổ chức người đến thăm hỏi, hỗ trợ, động viên.

Trước đó, như GD&TĐ đưa tin, vào khoảng 16h40 chiều 18/3, tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn gần cầu vượt Thường Tín, Hà Nội) đã xảy ra vụ va chạm giữa xe khách Thanh Hóa - Hà Nội BKS 29B-078.43 với xe cứu hỏa BKS 29A-023.07.

Thống kê ban đầu, vụ tai nạn khiến 5 người trên xe khách và 2 cán bộ chiến sỹ của Cảnh sát PCCC bị thương nhẹ, 4 cán bộ chiến sỹ bị thương nặng, cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai.

Theo một clip được đăng tải trên mạng xã hội quay lại khoảnh khắc xảy ra vụ tai nạn cho thấy, chiếc xe cứu hỏa đi ngược chiều vào làn trong cùng của đường cao tốc, trong khi, xe khách lưu thông đúng chiều đường. Khi sự việc xảy ra, xe khách đi với tốc độ cao, gặp bất ngờ quá nhanh khiến tài xế xe khách không kịp xử lý tình huống.

Thu Hiền (tổng hợp)