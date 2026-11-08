Các chỉ tiêu về môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu năm 2027

Ngày 7/11/2026, tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027. Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu tập trung quyết liệt phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Về mục tiêu tổng quát, Nghị quyết nhấn mạnh: Năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Tập trung quyết liệt phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Gắn kết hài hòa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, môi trường; bảo đảm an sinh xã hội.

Chỉ tiêu về tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt 95%; tỷ lệ xử lý và tái sử dụng nước thải ra môi trường các lưu vực sông đạt 65%; tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh đạt quy chuẩn môi trường 98%.../.