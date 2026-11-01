Cử tri bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại bang Maine, Mỹ ngày 16/10/2026. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát)

Giới nghiên cứu cảnh báo các chatbot Trí tuệ Nhân tạo (AI) đang gây nhiễu loạn thông tin trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ khi cung cấp thông tin sai lệch cho cử tri.

Cuộc bầu cử ngày 3/11 tới đánh dấu lần đầu tiên hàng triệu cử tri Mỹ chủ động sử dụng các công cụ Trí tuệ Nhân tạo để hỗ trợ tìm kiếm thông tin về bầu cử. Theo các chuyên gia, xu hướng này đang ảnh hưởng đáng kể đến cách cử tri tiếp cận và tiếp nhận thông tin trước thềm cuộc bỏ phiếu.

Mặc dù các chatbot AI có thể giúp người dùng tìm kiếm thông tin về bầu cử, nhiều nghiên cứu cho thấy các công cụ này thường sử dụng những nguồn thông tin thiếu tin cậy trên Internet. Điều này không chỉ làm suy giảm niềm tin của công chúng mà còn khiến không gian mạng, vốn đã tràn ngập thông tin sai lệch về bầu cử, trở nên phức tạp hơn.

Một nghiên cứu gần đây của Forum AI, công ty khởi nghiệp của Mỹ chuyên đánh giá các mô hình Trí tuệ Nhân tạo, cho thấy gần 40% số câu trả lời của các chatbot đối với những câu hỏi liên quan đến bầu cử chứa ít nhất một thông tin sai sự thật.

Trong một thử nghiệm, khi được hỏi vì sao cử tri nên bầu cho Hạ nghị sỹ Don Davis của bang North Carolina, chatbot Claude của công ty Anthropic đã nêu chức danh "cựu giám đốc học khu" trong hồ sơ của ông. Đây thực chất là thông tin về một người khác mà chatbot đã nhầm lẫn.

Nghiên cứu, được thực hiện trên 8 mô hình Trí tuệ Nhân tạo, cũng chỉ ra rằng các chatbot thường trả lời sai về quy trình và thủ tục bỏ phiếu. Chẳng hạn, khi được hỏi về quy trình bỏ phiếu tại bang Pennsylvania, chatbot Gemini 3.6 Flash của Google cho biết ngày 3/11 là hạn chót để cử tri yêu cầu cung cấp phiếu bầu qua đường bưu điện, trong khi thời hạn thực tế sớm hơn một tuần. Theo nghiên cứu, nếu cử tri làm theo hướng dẫn này, họ có thể yêu cầu cấp phiếu quá muộn để kịp sử dụng.

Forum AI cũng cho biết các chatbot đã hàng trăm lần gán những phát ngôn không chính xác cho các ứng cử viên, quan chức và nhà quan sát. Bên cạnh đó, các công cụ này thường xuyên trích dẫn những nguồn thông tin có độ tin cậy thấp, chẳng hạn như các chủ đề thảo luận trên Reddit.

Hiện Anthropic chưa phản hồi yêu cầu bình luận. Trong khi đó, Google khẳng định đã áp dụng những biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt về chất lượng và chính sách đối với các sản phẩm Trí tuệ Nhân tạo liên quan đến chủ đề bầu cử.

Cuộc bầu cử ngày 3/11 cũng đánh dấu cột mốc mà Viện Đối thoại Chiến lược (ISD), có trụ sở tại London (Anh), đánh giá là cuộc bầu cử đầu tiên tại Mỹ có sự hiện diện của các công cụ Trí tuệ Nhân tạo được tích hợp trên tất cả các nền tảng công nghệ lớn.

Theo một khảo sát gần đây của tổ chức phi đảng phái Hội nghị Quốc gia về Quyền công dân, cứ 5 người Mỹ thì có 2 người cho biết đã sử dụng các công cụ Trí tuệ Nhân tạo để tìm kiếm thông tin bầu cử, bao gồm thông tin về ứng cử viên và các dự luật được đưa ra bỏ phiếu.

Tuy nhiên, chỉ 40% số người được khảo sát cho biết tin tưởng các công cụ này, trong khi 60% chỉ tin tưởng phần nào hoặc hoàn toàn không tin tưởng./.