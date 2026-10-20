'Các chàng trai nhà bên' khiến khán giả từ 150 quốc gia 'nín thở'

BOYNEXTDOOR đã tổ chức sự kiện 'BOYNEXTDOOR 'HOME Party'' tại Blue Square, Yongsan, Seoul. Buổi biểu diễn được phát trực tuyến trên toàn thế giới thông qua kênh YouTube chính thức của HYBE LABELS và nền tảng dành cho người hâm mộ Weverse. Theo dữ liệu từ Weverse do công ty quản lý tổng hợp, người hâm mộ từ 150 quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Indonesia đã cùng theo dõi sự kiện này.

BOYNEXTDOOR đã mang đến 9 tiết mục trên sân khấu, trong đó có màn trình diễn trực tiếp đầu tiên ca khúc mới CLICHE, cùng các bài hát như ANIMAL, Count To Love (phiên bản tiếng Hàn), 400 Years và VIRAL. Các thành viên cũng trao nhau những lá thư viết tay, cùng nhìn lại hành trình gắn kết và sự trưởng thành của cả nhóm.

Chia sẻ với cộng đồng người hâm mộ ONEDOOR, các thành viên bày tỏ: "Nhờ album lần này, chúng mình cảm thấy như đã xây dựng được một chỗ dựa vững chắc bên trong mà không gì có thể dễ dàng lay chuyển. Chúng mình sẽ tiếp tục chứng minh sự trưởng thành thông qua các sân khấu biểu diễn và trở lại với tư cách là những nghệ sĩ hoàn thiện hơn nữa". Sau khi người hâm mộ đồng loạt hô vang yêu cầu biểu diễn thêm (encore), nhóm đã quay trở lại sân khấu để khép lại chương trình.

HOME: DELUXE đã đứng đầu bảng xếp hạng album tuần của Hanteo (từ ngày 28/9 đến ngày 4/10) và giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng album ngày của Oricon ngay trong ngày đầu tiên phát hành tại Nhật Bản. Album hoàn chỉnh HOME của nhóm cũng quay trở lại bảng xếp hạng Billboard 200 ở vị trí thứ 177 (tính đến ngày 17/10), đồng thời đạt vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng "World Albums" và vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng "Top Album Sales".

BOYNEXTDOOR sẽ khởi động chuyến lưu diễn Bắc Mỹ đầu tiên mang tên BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.2' IN NORTH AMERICA tại The Bomb Factory, Dallas vào ngày 30/10. Chuyến lưu diễn sẽ đi qua 10 thành phố lớn tại Bắc Mỹ, bao gồm Chicago, New York, Toronto, Seattle và Los Angeles, với tổng cộng 10 đêm diễn.