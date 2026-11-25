Người dân đi qua cầu Bắc ở Kiev, Ukraine, sau khi cây cầu bị trúng tên lửa trong cuộc tấn công của Nga ngày 17-11-2026. Ảnh: Christopher Occhicone/The Kiev Independent.

Tại Kiev, Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết các đợt tấn công của Nga ngày 17-11 đã làm hư hại cầu Bắc và cầu Nam, đồng thời gây thiệt hại cho 1 phần hệ thống tàu điện ngầm.

Theo thống kê của báo The Kiev Independent (Ukraine) công bố ngày 24-11, các cuộc tấn công kể từ đầu mùa thu đã làm hư hại 5 trong 6 cây cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine. Hư hại tập trung ở mặt cầu, khiến một số tuyến phải tạm đóng để sửa chữa.

Sông Dnipro chia Kiev thành 2 phần nên việc hạn chế lưu thông qua cầu ảnh hưởng trực tiếp đến người dân đi làm hằng ngày.

Tại cầu Nam, một số người phải đi bộ qua sông khi dịch vụ tàu điện ngầm bị gián đoạn. Chính quyền thành phố đang xem xét bố trí cầu phao để phục vụ việc qua lại.

Đồ họa: Julia Zakharevych / The Kyiv Independent

Cùng ngày, một nhịp đường bộ của cầu Crimea sập xuống eo biển Kerch sau cuộc tấn công của Ukraine.

Ông Sergei Aksyonov, người đứng đầu chính quyền Crimea do Nga bổ nhiệm, cho biết 2 người thiệt mạng trong vụ tấn công.

Giao thông đường bộ qua cầu phải dừng, còn vận tải đường sắt được nối lại 1 phần sau khi tạm gián đoạn. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ lập phương án sửa chữa.

Cầu Crimea dài 19 km, có phần đường bộ và đường sắt riêng, nối bán đảo Crimea với phần đất liền của Nga.

Cây cầu từng là tuyến tiếp tế quan trọng của lực lượng Nga tại Ukraine. Hiện lực lượng này dựa nhiều hơn vào hành lang đường bộ qua những khu vực do Nga kiểm soát ở miền Đông và miền Nam Ukraine.

Chuyên gia Emil Kastehelmi thuộc nhóm nghiên cứu Black Bird Group của Phần Lan nhận định các cuộc tấn công vào cầu ở Kiev khó giúp Nga đẩy nhanh đà tiến quân.

Ông cũng đánh giá thiệt hại tại cầu Crimea khó làm thay đổi đáng kể tình hình trên tiền tuyến.