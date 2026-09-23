Các cầu thủ Argentina kêu gọi Scaloni ở lại tiếp tục dẫn dắt đội tuyển

Trong khi HLV Lionel Scaloni vẫn đang cân nhắc về tương lai trên cương vị dẫn dắt đội tuyển quốc gia Argentina, các cầu thủ của ông đã lên tiếng và rất mong muốn Scaloni tiếp tục dẫn dắt Argentina.

“Đối với tôi, ông ấy là một trong những HLV quan trọng nhất”, tiền vệ Nicolás Paz nói khi đến Buenos Aires hôm thứ Ba để tham gia tập trung đội tuyển. “Ông ấy đã cho tôi cơ hội ra mắt và tôi hy vọng ông ấy sẽ ở lại”.

Scaloni, người có hợp đồng sẽ hết hạn vào tháng 12, đã bóng gió về khả năng từ chức sau thất bại 0-1 của Argentina trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup hồi tháng 7. Scaloni hiện vẫn đang đàm phán với Liên đoàn Bóng đá Argentina về khả năng gia hạn hợp đồng.

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Hậu vệ kỳ cựu Cristian Romero nói thêm: “Chúng tôi hy vọng HLV Scaloni sẽ ở lại. Anh ấy là nhân vật chủ chốt trong việc xây dựng đội tuyển quốc gia này, vì vậy rõ ràng chúng tôi muốn anh ấy tiếp tục”.

Các thành viên khác trong đội cũng bày tỏ quan điểm tương tự. Hậu vệ Leonardo Balerdi gọi việc Scaloni tiếp tục dẫn dắt đội tuyển là “một vinh dự”, trong khi tiền vệ cánh của Benfica, Gianluca Prestianni, nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của HLV này: “Ông ấy đã cống hiến hết mình cho đội tuyển quốc gia trong thời gian gần đây và làm cho tất cả người Argentina rất hạnh phúc”.

Thủ môn Juan Musso cũng nhấn mạnh sự gắn kết sâu sắc trong toàn đội: “Với những thành công mà ông ấy đã đạt được và những gì ông ấy đã xây dựng cùng đội bóng này, chúng tôi rất kính trọng và dành cho ông ấy sự quý mến sâu sắc”.

Kể từ khi nắm quyền cách đây tám năm, HLV Scaloni, 48 tuổi, đã dẫn dắt đội tuyển Argentina trải qua một trong những giai đoạn thành công nhất trong lịch sử bóng đá quốc tế.

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Là nhà cầm quân đứng sau chức vô địch World Cup 2022 và hai lần liên tiếp đăng quang Copa America vào các năm 2021 và 2024, Scaloni sở hữu thành tích ấn tượng sau 104 trận đấu: 76 trận thắng, 18 trận hòa và chỉ 10 trận thua.

Scaloni cũng là người dẫn dắt Argentina lập kỷ lục về chuỗi trận bất bại dài nhất trong lịch sử đội tuyển, kéo dài 36 trận. Scaloni chưa phát biểu trước công chúng kể từ khi trở về Argentina, nhưng dự kiến sẽ có buổi họp báo vào thứ Ba tuần tới trước trận giao hữu với Bolivia tại Cordoba.

Argentina sẽ lần lượt đá giao hữu với Bolivia, Burkina Faso và Benin từ ngày 30/9 đến ngày 6/10. Trận đấu cuối cùng tại sân Monumental ở Buenos Aires sẽ là lời chia tay chính thức với đội trưởng Lionel Messi, sau khi anh tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế.