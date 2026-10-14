Các cấp hội phụ nữ tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, cuộc vận động

Hội viên phụ nữ xã Tiên Trang chăm sóc hàng rào xanh, dọn vệ sinh môi trường.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh cho biết: “Bám sát chương trình phối hợp thống nhất hành động của MTTQ và nhiệm vụ công tác hội, các cấp hội phụ nữ đã chủ động cụ thể hóa các phong trào thi đua, CVĐ bằng những hoạt động phù hợp với thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở và đời sống hội viên. Qua đó, phát huy vai trò, sức sáng tạo của phụ nữ, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng cộng đồng ngày càng đoàn kết, tiến bộ”.

Hưởng ứng CVĐ “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, các cấp hội triển khai CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”, lấy gia đình làm trung tâm, phát huy vai trò của phụ nữ trong giải quyết các vấn đề xã hội. Nhiều phong trào, chương trình được triển khai hiệu quả như: “Phụ nữ Thanh Hóa chung sức XDNTM”, “Ngày thứ 7 tình nguyện dọn vệ sinh môi trường”, “Thứ 7 sạch, chủ nhật xanh”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”...

Từ đó, nhiều mô hình mang dấu ấn phụ nữ được xây dựng và nhân rộng như: “Đường hoa phụ nữ”, “Nhà sạch - vườn đẹp - hàng rào xanh”, “Làng quê, khu phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, “Chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm”, “Phụ nữ chung tay xây dựng bản sáng vùng biên”... Các cấp hội còn tích cực vận động hội viên đóng góp công sức, vật chất xây dựng đường làng, nhà văn hóa; phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Đến nay, toàn tỉnh có 620.446 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí của CVĐ, góp phần tích cực vào phong trào XDNTM, đô thị văn minh.

Trong thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Tháng cao điểm vì người nghèo”, các cấp hội đẩy mạnh huy động nguồn lực, triển khai nhiều hoạt động an sinh, nhân đạo, chăm lo phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Các mô hình “Phụ nữ Thanh Hóa làm theo Bác - thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Con giống niềm tin”, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”... đã lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tiếp thêm động lực để phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế vươn lên ổn định cuộc sống.

Giai đoạn 2025-2026, các cấp hội đã huy động hơn 12.691 tỷ đồng cho 174.387 hội viên vay phát triển kinh tế; vận động thành lập 28 mô hình kinh tế hợp tác, đào tạo nghề cho 8.211 lao động nữ; kết nối, nhận đỡ đầu 590 trẻ em mồ côi; trao hơn 41.000 suất quà trị giá 15,5 tỷ đồng cho phụ nữ, trẻ em khó khăn; hỗ trợ trên 3.000 hộ thoát nghèo. Hội viên phụ nữ còn đóng góp ngày công, ngày lương xây dựng, sửa chữa 137 “Mái ấm tình thương”, tích cực hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Thanh Hóa nhân ái, nghĩa tình, trách nhiệm với cộng đồng.

Hưởng ứng phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, các cấp hội triển khai sâu rộng phong trào “Xây dựng người phụ nữ Thanh Hóa thời đại mới, yêu nước, nhân ái, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên”. Phong trào phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, ứng dụng khoa học - công nghệ ngày càng phát triển, khơi dậy tinh thần tự tin, dám nghĩ, dám làm, thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số. Nhiều mô hình, sáng kiến, điển hình của phụ nữ được Trung ương hội đánh giá cao, nhân rộng.

Thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phụ nữ “sản xuất sạch, chế biến sạch, tiêu dùng sạch”; hỗ trợ khởi nghiệp, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm. Hội đã tổ chức các hoạt động kết nối tiêu thụ, giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ; hỗ trợ quảng bá hơn 800 sản phẩm của hội viên phụ nữ trên không gian mạng, sàn giao dịch điện tử, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Những kết quả đạt được từ các phong trào thi đua, CVĐ không chỉ tạo chuyển biến tích cực trong đời sống hội viên phụ nữ mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các cấp hội LHPN trong tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng tích cực, đồng hành cùng MTTQ và các tổ chức thành viên, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.