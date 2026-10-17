Các cấp Hội LHPN Thanh Hóa sôi nổi chào mừng 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam

Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo triển khai mô hình đường tranh bích họa tuyên truyền về bảo vệ an toàn giao thông tại phường Quang Trung

Điểm nhấn mở đầu và tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn thể hội viên chính là chương trình đồng diễn dân vũ thể thao với sự tham gia của hơn 30 nghìn cán bộ, hội viên trên toàn tỉnh.

Những giai điệu hào hùng, vui tươi vang lên tại các quảng trường, sân vận động và nhà văn hóa đã không chỉ tạo nên sân chơi rèn luyện sức khỏe lành mạnh, mà còn thể hiện tinh thần gắn kết, năng động, tự tin và yêu đời của người phụ nữ xứ Thanh trong thời đại mới.

Hơn 30 nghìn cán bộ, hội viên trên toàn tỉnh Thanh Hóa đồng diễn dân vũ

Ở cấp tỉnh, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh tổ chức thành công đêm Gala nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề "Hương sắc phụ nữ xứ Thanh". Chương trình có sự tham dự, động viên của các đồng chí lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành.

Đêm Gala đã tôn vinh trọn vẹn vẻ đẹp duyên dáng, nhân hậu và bản lĩnh của người phụ nữ trên mảnh đất địa linh nhân kiệt thông qua màn trình diễn bộ sưu tập 36 mẫu áo dài "Sắc màu di sản", ra mắt 5 bộ áo dài nhận diện của phụ nữ xứ Thanh gắn liền với các danh lam thắng cảnh như Trống đồng Đông Sơn, Pù Luông, Bến En, Thác Mây, Sầm Sơn, cùng sắc phục truyền thống rực rỡ của đồng bào các dân tộc thiểu số Thổ, Thái, Mường, Dao, Mông.

Song song với đó, không gian trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp đặc trưng của 13 cụm thi đua phụ nữ trong tỉnh cũng đã minh chứng cho tư duy năng động, sáng tạo và tinh thần vươn lên làm chủ kinh tế của các nữ doanh nhân và hội viên.

Đêm Gala nghệ thuật nhằm tôn vinh "Hương sắc phụ nữ xứ Thanh"

Song hành cùng các hoạt động văn hóa, công tác an sinh xã hội và chăm lo phụ nữ, trẻ em yếu thế được Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đặc biệt chú trọng. Tại các địa phương như phường Bỉm Sơn, xã Nông Cống, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp cùng Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức chương trình an sinh xã hội, trao tặng các suất quà ý nghĩa cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác do bà Đỗ Nguyệt Ánh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc và bà Bùi Thị Mai Hoan, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa, dẫn đầu đã đến thăm, nhận đỡ đầu 3 chị em mồ côi trong cùng một gia đình tại tổ dân phố Đoài Thôn, phường Bỉm Sơn là cháu Huỳnh Vũ Diệu My, Huỳnh Vũ Đông Nhi và Huỳnh Gia Huy. Những phần quà cùng cam kết đỡ đầu lâu dài đã lan tỏa tình yêu thương, gieo mầm hy vọng và tiếp thêm điểm tựa vững chắc để các em vượt qua nghịch cảnh.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc phối hợp với Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình an sinh xã hội, trao quà và động viên trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường Bỉm Sơn

Cũng trong chuỗi hoạt động giàu tính nhân văn, Hội Người mù tỉnh đã tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề "Xây dựng hình mẫu người phụ nữ Thanh Hóa trong kỷ nguyên mới" dành cho nữ Ủy viên Ban Chấp hành Hội Người mù xã, phường và các nữ hội viên tiêu biểu.

Trực tiếp chia sẻ tại chuyên đề, bà Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa, đã thông tin về các phong trào thi đua trọng tâm như "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới", cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an", đồng thời khích lệ phụ nữ khiếm thị nỗ lực tiếp cận thông tin, nâng cao tri thức và tự tin hòa nhập cộng đồng. Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh đã trao tặng 10 suất quà ý nghĩa, tiếp thêm niềm tin, nghị lực và nghị lực vươn lên cho các hội viên khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa và các phụ nữ khiếm thị

Không khí thi đua lập thành tích tiếp tục lan tỏa sâu rộng xuống từng địa phương, cơ sở xã, phường với hàng loạt chương trình linh hoạt, bám sát nhiệm vụ chính trị và đời sống thực tế. Đề cao công tác chuyển đổi số trong kỷ nguyên mới, Hội LHPN xã Như Xuân đã phối hợp tổ chức Hội thi "Kiến thức và kỹ năng công nghệ số trong quảng bá sản phẩm địa phương trên không gian mạng" với sự đua tài sôi nổi của 9 đội thi đến từ các thôn.

Bằng việc trực tiếp ứng dụng các nền tảng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử để quay video, livestream giới thiệu nông sản và sản phẩm OCOP, hội thi không chỉ trang bị kỹ năng số thực chiến mà còn mở ra hướng đi hiệu quả giúp hội viên tiếp cận thị trường tiêu thụ rộng lớn.

Hội LHPN xã Như Xuân tổ chức Hội thi "Kiến thức và kỹ năng công nghệ số trong quảng bá sản phẩm địa phương trên không gian mạng"

Cùng với tinh thần đổi mới công nghệ, các cơ sở Hội chú trọng tăng cường dân chủ và lắng nghe cơ sở. Tại xã Thiệu Hóa, hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên phụ nữ đã diễn ra trong không khí cởi mở, trách nhiệm. Đây là dịp quan trọng để lãnh đạo địa phương kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, đồng thời định hướng, cổ vũ chị em tích cực tham gia các phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Đặc biệt, dấu ấn nhân văn và tinh thần "tương thân tương ái" của tổ chức Hội được khắc họa đậm nét qua các hoạt động an sinh xã hội tại cơ sở. Điển hình như tại xã Vĩnh Lộc, Hội LHPN xã đã trao tặng mô hình "Con giống niềm tin" đợt mới cho 21 hội viên có hoàn cảnh khó khăn với 700 con gà giống cùng thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học trị giá 20 triệu đồng. Việc trao tặng sinh kế này không chỉ hỗ trợ điều kiện sản xuất ban đầu, khích lệ hội viên nỗ lực lao động vươn lên thoát nghèo bền vững, mà còn khẳng định sự đồng hành thủy chung, sát cánh của tổ chức Hội bên cạnh phụ nữ yếu thế.

Hội LHPN xã Vĩnh Lộc trao tặng “Con giống niềm tin”, tiếp sức hội viên phát triển kinh tế

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam từ cấp tỉnh tới cơ sở tại Thanh Hóa đã khắc họa một bức tranh toàn diện, giàu cảm xúc và đầy sức sống. Sự kết nối hài hòa giữa việc phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tiên phong chuyển đổi số, chăm lo thiết thực cho phụ nữ yếu thế, chắp cánh cho trẻ em mồ côi và đối thoại chính sách cơ sở chính là động lực mạnh mẽ để phụ nữ xứ Thanh tiếp tục vươn lên, khẳng định vị thế và đóng góp xứng đáng vào công cuộc phát triển quê hương trong kỷ nguyên mới.