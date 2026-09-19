Các cặp đôi thường rút phíc cắm TV sau khi nhận phòng khách sạn: Vì sao?

TV trong phòng khách sạn có thể liên quan gì đến vấn đề riêng tư?

Ngày nay, TV tại khách sạn không chỉ đơn thuần là thiết bị để xem truyền hình. Nhiều cơ sở lưu trú sử dụng Smart TV có khả năng kết nối Internet, tích hợp các ứng dụng giải trí hoặc kết nối với thiết bị cá nhân của khách.

Chính vì vậy, khi lưu trú tại một nơi xa lạ, việc quan tâm đến những thiết bị có kết nối mạng là điều không thừa.

Tuy nhiên, cần hiểu đúng rằng không phải cứ có TV trong phòng khách sạn là có nguy cơ bị quay lén. Camera ẩn có thể được ngụy trang trong nhiều vật dụng khác nhau và việc phát hiện thiết bị bất thường cần dựa trên dấu hiệu cụ thể, thay vì chỉ tập trung vào một thiết bị duy nhất.

Trong trường hợp nghi ngờ có camera hoặc thiết bị giám sát trái phép, du khách nên rời khỏi khu vực đáng ngờ, thông báo ngay cho quản lý khách sạn và cân nhắc liên hệ cơ quan chức năng nếu cần thiết.

Rút phích cắm TV có thực sự cần thiết?

Với một chiếc TV thông thường, việc rút nguồn điện khi không sử dụng có thể giúp thiết bị hoàn toàn ngừng hoạt động. Đây cũng là cách đơn giản để giảm lượng điện tiêu thụ ở chế độ chờ, dù mức tiết kiệm thực tế phụ thuộc vào từng thiết bị.

Đối với Smart TV, rút nguồn điện cũng khiến TV không thể tiếp tục thực hiện các hoạt động cần nguồn điện. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng rút phích cắm TV có thể loại bỏ hoàn toàn mọi nguy cơ về quyền riêng tư.

Nếu một thiết bị quay lén sử dụng nguồn điện độc lập hoặc có pin riêng, việc ngắt điện TV sẽ không làm thiết bị đó ngừng hoạt động.

Do đó, rút phích cắm TV chỉ nên được xem là một bước phòng ngừa bổ sung, không phải phương pháp duy nhất để kiểm tra an toàn phòng khách sạn.

Những vị trí nên kiểm tra khi vừa nhận phòng

Thay vì chỉ chú ý đến TV, du khách nên quan sát toàn bộ căn phòng để phát hiện những vật dụng có dấu hiệu bất thường.

Đầu tiên là các thiết bị điện tử được đặt ở vị trí hướng trực tiếp vào giường hoặc khu vực thay đồ. Nếu phát hiện một thiết bị lạ, không rõ công dụng hoặc có dây dẫn bất thường, hãy hỏi nhân viên khách sạn về chức năng của thiết bị đó.

Đầu báo khói, đồng hồ điện tử, đèn ngủ, bộ sạc, ổ cắm và các thiết bị trang trí cũng có thể được kiểm tra bằng mắt thường. Điều đáng chú ý không phải bản thân những vật dụng này, mà là những dấu hiệu bất thường như thiết bị không rõ nguồn gốc, vị trí lắp đặt khác thường hoặc có bộ phận giống ống kính.

Gương và các vật dụng trong phòng tắm cũng nên được quan sát kỹ nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.

Một nguyên tắc đơn giản là không tự ý tháo, phá hoặc can thiệp vào các thiết bị an toàn của khách sạn, đặc biệt là đầu báo khói. Nếu nghi ngờ, hãy báo ngay cho nhân viên quản lý để được kiểm tra.

4 việc nên làm để bảo vệ quyền riêng tư khi ở khách sạn

Kiểm tra phòng ngay sau khi nhận chìa khóa

Trước khi sắp xếp hành lý, hãy dành vài phút quan sát tổng thể căn phòng. Chú ý những thiết bị không quen thuộc hoặc được đặt ở vị trí bất thường.

Kiểm tra các thiết bị kết nối

Nếu sử dụng Smart TV hoặc thiết bị giải trí của khách sạn, không nên đăng nhập tài khoản cá nhân nếu không thực sự cần thiết. Trong trường hợp TV yêu cầu đăng nhập các dịch vụ trực tuyến, hãy ưu tiên sử dụng chế độ khách nếu có.

Sau khi sử dụng, cần đăng xuất khỏi tài khoản cá nhân trước khi trả phòng.

Hạn chế kết nối thiết bị cá nhân với thiết bị lạ

Điện thoại, máy tính bảng và laptop chứa nhiều dữ liệu riêng tư. Vì vậy, không nên kết nối với các thiết bị không rõ nguồn gốc hoặc cấp quyền truy cập không cần thiết.

Khi sử dụng Wi-Fi khách sạn, người dùng cũng nên thận trọng với các yêu cầu đăng nhập bất thường và tránh thực hiện những giao dịch nhạy cảm trên mạng không đáng tin cậy.

Báo ngay khi phát hiện dấu hiệu đáng ngờ

Nếu phát hiện một vật dụng có dấu hiệu giống camera hoặc thiết bị giám sát trái phép, không nên tự ý tháo dỡ hoặc mang thiết bị ra khỏi phòng.

Hãy chụp lại hiện trạng nếu điều kiện cho phép, thông báo cho bộ phận quản lý khách sạn và liên hệ cơ quan chức năng khi nhận thấy nguy cơ xâm phạm nghiêm trọng đến quyền riêng tư.