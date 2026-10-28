Các cấp Công đoàn Đồng Nai giới thiệu 597 đoàn viên ưu tú cho Đảng

Kết quả trên cho thấy sự tập trung, quyết liệt của tổ chức Công đoàn trong công tác tạo nguồn, phát hiện những nhân tố tích cực trong phong trào công nhân, viên chức, lao động để giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp.

Những tháng cuối năm 2026, các cấp Công đoàn tiếp tục đẩy mạnh giới thiệu đoàn viên, công nhân trực tiếp sản xuất cho Đảng. Công tác phát hiện đoàn viên ưu tú được thực hiện thông qua các phong trào thi đua lao động, sản xuất, hoạt động Công đoàn và phong trào tại cơ sở. Từ đó lựa chọn những đoàn viên tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao và ý thức phấn đấu trong công việc.