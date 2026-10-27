Các cấp Công đoàn Đồng Nai giới thiệu 597 đoàn viên ưu tú cho Đảng

Chi bộ Công ty TNHH Longwell (phường Dầu Giây) tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới năm 2026. Ảnh: Nguyễn Hòa

Kết quả này cho thấy sự tập trung, quyết liệt của tổ chức Công đoàn trong triển khai các hoạt động tạo nguồn, phát hiện những nhân tố tích cực trong phong trào công nhân, viên chức, lao động để giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp. Việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng không chỉ góp phần bổ sung nguồn lực chất lượng cho Đảng mà còn tạo động lực để đoàn viên, người lao động tiếp tục rèn luyện, nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy vai trò tiên phong trong lao động, sản xuất.

Những tháng cuối năm, các cấp Công đoàn đẩy mạnh công tác giới thiệu đoàn viên, công nhân trực tiếp sản xuất cho Đảng. Việc phát hiện đoàn viên ưu tú thông qua các phong trào thi đua lao động sản xuất, hoạt động Công đoàn và các phong trào tại cơ sở, từ đó lựa chọn đoàn viên tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao và ý thức phấn đấu trong công việc.