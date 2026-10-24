Các cấp bộ Đoàn tập trung hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong năm 2026

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Minh Kiên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành đoàn cung cấp

Tại hội nghị, cán bộ Đoàn chủ chốt thành phố và các xã, phường đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đã đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của thành phố trong quý III-2026; những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quý III tại các đơn vị, địa phương.

Trong đó, nhiều ý kiến đề cập đến việc cán bộ Đoàn hiện nay phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ cùng lúc làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn tại các địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó là những khó khăn liên quan đến việc đăng nhập để học và thi tìm hiểu nghị quyết trực tuyến, công tác phát triển Đảng, chuyển đổi số trong công tác Đoàn…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Minh Kiên ghi nhận các ý kiến của cán bộ Đoàn chủ chốt tại hội nghị. Đồng thời lưu ý: Trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn cần rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ, xác định sản phẩm đạt được, những nội dung chưa hoàn thành và nguyên nhân để tập trung thực hiện góp phần hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong năm 2026. Đồng thời, đẩy mạnh cập nhật thông tin đoàn viên, kết nối dữ liệu giữa các nền tảng số, phục vụ công tác quản lý, điều hành và triển khai phong trào.

Đại diện cán bộ Đoàn chủ chốt trao đổi ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Nga Sơn

Đối với công tác phát triển Đảng - đây là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn, các cấp bộ Đoàn cần xác định rõ chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ; nâng cao chất lượng tạo nguồn, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú và năng lực tham mưu cho cấp ủy. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn, nhất là cơ sở, cần chủ động đề xuất nhiệm vụ, xác định sản phẩm đầu ra và nhu cầu kinh phí, gắn với các chương trình, đề án, nghị quyết của địa phương, đơn vị, qua đó tạo cơ sở để cấp ủy, chính quyền quan tâm bố trí nguồn lực. Bí thư Thành đoàn cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phong trào và hiệu quả hỗ trợ thanh niên…

Dịp này, Thành đoàn đã thông tin về Kế hoạch của Thành đoàn Đồng Nai triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065; Kế hoạch tổ chức Lễ hội Thanh niên thành phố Đồng Nai năm 2026…