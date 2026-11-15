Các ca sĩ nổi tiếng góp mặt trong đêm nhạc gây quỹ khuyến học tại Trường Trung học cơ sở Trần Huy Liệu

Ca sĩ Ôn Vĩnh Quang biểu diễn tại đêm nhạc.

Đây là hoạt động lần đầu tiên được Trường Trung học cơ sở Trần Huy Liệu tổ chức trong năm học 2026-2027, chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Đêm nhạc "Giai điệu yêu thương" có sự tham gia của các ca sĩ trẻ như Nguyễn Hùng, Ôn Vĩnh Quang, Võ Lê Mi, H2K, Nana Liu, nhóm Vstar… Bên cạnh đó là những tiết mục văn nghệ do chính học sinh các khối lớp biểu diễn. Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ khách mời và những tiết mục "cây nhà lá vườn" đã tạo nên không khí sôi nổi, vui tươi, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của phụ huynh và học sinh.

Ông Nguyễn Trường Giang, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Huy Liệu cho biết, để tổ chức chương trình, nhà trường đã phát hành vé và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh toàn trường.

Gần 1.000 vé được bán ra, qua đó gây quỹ gần 100 triệu đồng để trao tặng Quỹ xã hội phường Đức Nhuận, chung tay chăm lo các hoạt động vì cộng đồng, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, công tác khuyến học khuyến tài trên địa bàn.

"Đây là năm đầu tiên nhà trường tổ chức đêm nhạc gây quỹ vì cộng đồng vào dịp 20/11. Thông qua việc đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động chào mừng, nhà trường mong muốn tạo sân chơi nghệ thuật vui tươi, lành mạnh, đồng thời giáo dục học sinh tinh thần tương thân tương ái, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Qua đó, hướng đến những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tránh hình thức", ông Nguyễn Trường Giang chia sẻ.

Bên cạnh số tiền gần 100 triệu đồng trao tặng Quỹ xã hội phường Đức Nhuận, chương trình còn trao hàng chục suất học bổng khuyến học cho học sinh lớp 9 có hoàn cảnh khó khăn của trường, nhằm động viên, tiếp sức để các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Nhiều suất học bổng khuyến học khuyến tài được trao tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại đêm nhạc.

Tiết mục của học sinh trong đêm nhạc gây quỹ.

Đánh giá cao ý nghĩa của chương trình, chị Nguyễn Trà Giang, phụ huynh học sinh lớp 6 Trường Trung học cơ sở Trần Huy Liệu cho rằng, đêm nhạc không đơn thuần là hoạt động văn nghệ phong trào mà còn mang ý nghĩa giáo dục thiết thực. Chương trình vừa tạo sân chơi nghệ thuật sôi nổi, vừa tăng cường sự gắn kết giữa phụ huynh, học sinh và nhà trường.

"Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 bằng những hoạt động thiết thực, ý nghĩa nên phụ huynh và học sinh đều rất hưởng ứng, ủng hộ. Các con cũng rất phấn khởi, hào hứng tham gia vì biết rằng việc mình làm có ý nghĩa với bạn bè còn gặp khó khăn", chị Nguyễn Trà Giang chia sẻ.

Dịp 20/11 năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo và cơ sở giáo dục lựa chọn nội dung, quy mô tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế; chú trọng ghi nhận, tri ân nhà giáo, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên đội ngũ tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, các trường học cũng chủ động tinh giản tối đa những hội thi, hoạt động phong trào không cần thiết, mang tính hình thức, hướng đến giảm áp lực cho giáo viên, học sinh và phụ huynh; đồng thời bảo đảm việc tôn vinh nhà giáo được thực hiện thực chất, ý nghĩa.