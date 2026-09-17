Các bước nhận trợ cấp 540.000 đồng/tháng cho người già không có lương hưu

Nghị định 335/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 5/10/2026 chính thức nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội lên 540.000 đồng/tháng. Đối với người cao tuổi không có lương hưu, việc nắm rõ điều kiện, quy định chuyển tiếp và các bước thực hiện thủ tục là cơ sở quan trọng để đảm bảo quyền lợi.

Đối tượng được hưởng mức trợ cấp 540.000 đồng/tháng

Theo Điều 2 Nghị định 176/2025/NĐ-CP, nhóm đối tượng được xem xét giải quyết trợ cấp hưu trí xã hội bao gồm:

Công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên, không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng; hoặc đang hưởng lương hưu/trợ cấp BHXH hằng tháng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí xã hội; có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp.

Công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đáp ứng các điều kiện về lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng như trên và có văn bản đề nghị hưởng.

Thủ tục nhận trợ cấp 540.000 đồng cho người già không lương hưu

Về trình tự, thủ tục thực hiện trợ cấp hưu trí xã hội, đối tượng, người giám hộ của đối tượng có Tờ khai đề nghị trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội theo mẫu gửi trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại bất kỳ Bộ phận Một cửa.

Tiếp đến, trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng, chủ tịch UBND xã nơi cư trú tổ chức thực hiện xác thực thông tin liên quan của đối tượng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành dùng chung; thẩm định, quyết định trợ cấp hưu trí xã hội.

Công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên, không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng... có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp sẽ được hưởng mức trợ cấp hưu trí xã hội 540.000 đồng/tháng. (Ảnh minh họa: BHXH TPHCM).

Thời gian hưởng trợ cấp hưu trí xã hội kể từ tháng chủ tịch UBND xã ký quyết định. Tổ chức thực hiện chi trả chế độ, chính sách cho đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đối tượng không đủ điều kiện hưởng chế độ, chính sách thì chủ tịch UBND xã trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Ngoài ra, trường hợp đối tượng đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội thay đổi nơi cư trú và đề nghị nhận chế độ chính sách ở nơi cư trú mới, chủ tịch UBND xã nơi cư trú cũ quyết định thôi chi trả chế độ, chính sách tại địa bàn và có văn bản gửi kèm theo hồ sơ của đối tượng đến chủ tịch UBND xã nơi cư trú mới của đối tượng.

Chủ tịch UBND xã nơi cư trú mới căn cứ hồ sơ của đối tượng quyết định trợ cấp hưu trí xã hội theo mức tương ứng áp dụng tại địa bàn từ tháng thôi chi trả tại nơi cư trú cũ.

Trường hợp đối tượng đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội bị chết, không còn đủ điều kiện hưởng hưu trí xã hội theo quy định, chủ tịch UBND xã quyết định thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Thời gian thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ tháng sau liền kề tháng đối tượng chết hoặc không đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Chuyển nơi cư trú vẫn được bảo đảm quyền lợi

Với người đang hưởng trợ cấp nhưng thay đổi nơi cư trú và muốn tiếp tục nhận chính sách tại nơi ở mới, quy định cũng đưa ra cơ chế chuyển tiếp.

Chủ tịch UBND cấp xã nơi cư trú cũ quyết định thôi chi trả tại địa bàn, đồng thời chuyển văn bản và hồ sơ của người hưởng đến UBND cấp xã nơi cư trú mới.

Căn cứ hồ sơ được chuyển đến, Chủ tịch UBND cấp xã nơi ở mới quyết định việc hưởng trợ cấp theo mức tương ứng áp dụng tại địa bàn.

Mức trợ cấp tại nơi cư trú mới được tính từ tháng thôi chi trả tại nơi cư trú cũ, qua đó hạn chế tình trạng gián đoạn quyền lợi khi người cao tuổi thay đổi nơi sinh sống.

Mẫu văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội tải

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