Các bộ trưởng y tế châu Phi kêu gọi tăng cường chuẩn bị và đoàn kết khi dịch Ebola gia tăng

Các nhân viên y tế chống dịch Ebola ở Goma, CHDC Congo. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Cuộc họp trực tuyến về Ebola được tổ chức trong bối cảnh dịch Ebola chủng Bundibugyo gây ra đang lan rộng nhanh chóng trên phạm vi địa lý. Dịch bệnh đã vượt quá 10.170 trường hợp được xác nhận với số người chết ngày càng tăng, cho đến nay đã có 4 quốc gia châu Phi bị ảnh hưởng, đó là Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda, Kenya và Nigeria.

Phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp, Tổng Giám đốc CDC châu Phi Jean Kaseya cho biết, trong 5 tháng qua, dịch Ebola đã leo thang từ một cuộc khủng hoảng quốc gia thành một thử thách an ninh y tế cấp châu lục.

Ông Jean Kaseya nhấn mạnh rằng “ưu tiên hàng đầu hiện nay ở lục địa của chúng ta là ngăn chặn dịch Ebola”, đồng thời nhấn mạnh tình trạng bất ổn, các vấn đề nhân đạo phức tạp, thiếu các biện pháp đối phó y tế và nguồn kinh phí hạn chế đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng.

Ông Kaseya cho biết, số ca nhiễm được xác nhận trong các đợt bùng phát dịch Ebola đã lên tới 10.172 trường hợp, với hơn 4.932 ca tử vong (tỷ lệ tử vong là 48,5%). Khoảng 2.727 bệnh nhân đã hồi phục.

Trong thông điệp được đưa ra, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh rằng: “Chúng ta vẫn đang phải đối mặt với một đợt bùng phát dịch bệnh vô cùng khó khăn và nghiêm trọng. Đợt bùng phát dịch bệnh này ở CHDC Congo không phải là một đợt bùng phát đơn lẻ ở một địa điểm duy nhất. Đó là nhiều đợt bùng phát trên một khu vực rộng lớn và phức tạp, đòi hỏi một phản ứng liên tục ở khắp mọi nơi cùng một lúc”.

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus lưu ý rằng, các biện pháp gần đây được chính quyền Uganda, Kenya và Nigeria thực hiện cho thấy khả năng của châu lục trong việc quản lý các đợt bùng phát dịch bệnh khi được phát hiện sớm và có phản ứng nhanh chóng.

Ông Patrick Amoth, Tổng giám đốc y tế thuộc Bộ Y tế Kenya, nhấn mạnh rằng, kinh nghiệm từ nước ông chỉ ra những khoảng trống mà châu Phi cần phải khắc phục. Các vấn đề như lây nhiễm trong đội ngũ nhân viên y tế, sự lây lan xuyên biên giới của các ca bệnh mà không có sự giám sát và truy vết tiếp xúc và việc châu Phi phụ thuộc vào các loại thuốc viện trợ không chắc chắn trong bối cảnh thiếu vaccine được cấp phép hoặc các liệu pháp điều trị đặc hiệu là những thiếu sót nghiêm trọng. Ông Patrick Amoth cũng lưu ý thêm rằng nước ông sẽ chia sẻ dữ liệu, trình tự gen và bài học kinh nghiệm một cách công khai.

Cùng chung quan điểm đó, Bộ trưởng Y tế Uganda, Chris Baryomunsi, lưu ý rằng kinh nghiệm của Uganda cho thấy việc lây truyền có thể bị ngăn chặn khi các quốc gia hành động sớm và quyết đoán.

Ngoài 4 quốc gia bị ảnh hưởng, 10 quốc gia khác trên khắp châu Phi trước đây đã được xếp vào nhóm có nguy cơ cao, bao gồm Nam Sudan, Rwanda, Zambia, Cộng hòa Trung Phi, Tanzania, Ethiopia, Angola, Cộng hòa Congo, Burundi và Somalia.