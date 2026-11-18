Đoàn công tác Bộ Y tế chúc mừng Bộ GD&ĐT nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày 18/11, đại diện các bộ, ngành, đơn vị đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo Bộ GD&ĐT, các thế hệ nhà giáo và đội ngũ cán bộ ngành Giáo dục.

Đến thăm, chúc mừng Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới lãnh đạo, các thế hệ nhà giáo và đội ngũ cán bộ ngành Giáo dục nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Thứ trưởng nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó giữa hai ngành trong thực hiện sứ mệnh chăm lo, phát triển con người; đồng thời đánh giá cao sự phối hợp trong xây dựng chính sách, đào tạo nhân lực y tế và chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên.

Trân trọng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Y tế, đồng chí Nguyễn Viết Lộc, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ GD&ĐT khẳng định hai Bộ đã phối hợp hiệu quả trong xây dựng chính sách, hoàn thiện thể chế và triển khai công tác y tế trường học. Đồng chí mong muốn thời gian tới, hai Bộ tiếp tục tăng cường phối hợp, phát huy những kết quả đạt được, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đoàn đại biểu Tạp chí Cộng sản chúc mừng Bộ GD&ĐT nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Cùng ngày, đoàn đại biểu Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản do PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập, làm trưởng đoàn, cùng bà Cao Thu Hằng, Trưởng ban Nghiên cứu lý luận chính trị đến thăm, chúc mừng Bộ GD&ĐT nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Đoàn gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới lãnh đạo Bộ GD&ĐT, các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục. Đoàn bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của ngành trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực, phát triển con người và xây dựng đất nước; đồng thời chúc ngành Giáo dục tiếp tục đạt nhiều thành tựu trong công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chúc mừng Bộ GD&ĐT nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Bộ GD&ĐT cũng đón tiếp đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng.

Đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Bộ GD&ĐT đối với công tác giáo dục, đào tạo trong lực lượng, đặc biệt là các chương trình hỗ trợ học sinh và phát triển giáo dục tại khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Hai bên đánh giá cao mối quan hệ phối hợp thời gian qua, đồng thời mong muốn tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động chung, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và chăm lo tốt hơn cho học sinh tại các địa bàn khó khăn.

Các chuyến thăm, chúc mừng thể hiện tình cảm, sự quan tâm và trách nhiệm của các cơ quan Trung ương, bộ, ngành, đơn vị đối với ngành Giáo dục; đồng thời khẳng định sự phối hợp, đồng hành của các cấp, các ngành trong sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo.