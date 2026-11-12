Các bộ, ngành, địa phương phải hoàn thành khung kiến trúc số trước ngày 29/1/2027

Chiều 12/11, kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ tập trung xử lý các điểm nghẽn về kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu; khắc phục tình trạng đầu tư nền tảng, hệ thống phân tán, chồng chéo; đồng thời đẩy nhanh hoàn thiện cơ chế, chính sách, phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, với tinh thần trách nhiệm cao. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đã cơ bản trả lời các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, liên hệ nhiều vấn đề từ thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế, làm rõ những nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc và giải pháp trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận phiên chất vấn về lĩnh vực khoa học và công nghệ

Đánh giá về những kết quả đạt được, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thời gian qua, lĩnh vực khoa học và công nghệ nhận được sự quan tâm đặc biệt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Quốc hội, có những hạn chế cần tập trung khắc phục. Trong đó, việc phân bổ, giải ngân và sử dụng nguồn lực cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số còn chậm. Năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi, công nghệ chiến lược và liên kết giữa viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp còn hạn chế. Hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm còn phân tán, hiệu quả khai thác dùng chung chưa cao.

Đáng chú ý, chuyển đổi số ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn thiếu đồng bộ; một số nền tảng số dùng chung chưa được triển khai, trong khi tình trạng đầu tư phân tán, trùng lặp vẫn tồn tại. Bên cạnh đó, việc thử nghiệm, đánh giá rủi ro, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn và cơ chế bảo đảm an toàn, an ninh dữ liệu cần tiếp tục được hoàn thiện.

Về hoàn thiện thể chế và sử dụng nguồn lực, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực thi pháp luật. Đồng thời, khẩn trương chuẩn hóa hướng dẫn về quy chuẩn, định mức, khoán chi, việc cấp kinh phí qua Quỹ đổi mới sáng tạo và thử nghiệm có kiểm soát.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu

Đặc biệt, trong năm 2027, phải hoàn thiện, vận hành hiệu quả Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia, phối hợp xây dựng cơ chế huy động và thoái vốn; theo dõi riêng vốn cam kết và vốn thực góp của doanh nghiệp. Việc đánh giá hiệu quả cần gắn với kết quả ứng dụng và doanh thu thương mại hóa, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Về chuyển đổi số và dữ liệu, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tập trung xử lý các điểm nghẽn về kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu; phối hợp khắc phục tình trạng nền tảng, hệ thống phân tán, chồng chéo.

Theo đó, trước ngày 31/12/2026, các cơ quan chủ quản nền tảng số dùng chung phải công bố rõ phạm vi nghiệp vụ, chức năng và tiến độ cung cấp. Trước ngày 29/1/2027, các bộ, ngành, địa phương phải hoàn thành khung kiến trúc số. Đây là những nhiệm vụ có thời hạn cụ thể, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai, bảo đảm tính đồng bộ, kết nối và khai thác hiệu quả các nền tảng số dùng chung.

Đối với phát triển trí tuệ nhân tạo, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung phát triển đồng bộ nhân lực, dữ liệu, hạ tầng tính toán, năng lực nghiên cứu, thử nghiệm và hệ sinh thái doanh nghiệp AI của Việt Nam. Trong năm 2027, hoàn thiện yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn và năng lực đánh giá đối với các hệ thống AI có rủi ro cao. Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp để phổ cập kỹ năng AI trong toàn dân; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng AI hiệu quả, an toàn, có trách nhiệm.