Các bố “lăn xả” để con có một đêm trăng rằm đáng nhớ

Từ những ông bố thường ngày cùng các con thực hiện nhiệm vụ, Huy R, Lê Dương Bảo Lâm và Phương Nam cùng “bố tập sự” Bùi Công Nam bất ngờ trở thành những nhân vật bước ra từ câu chuyện Trung thu.

Người hóa Chị Hằng, người làm Chú Cuội, người thành cây đa, người biến thành phù thủy bóng đêm, các ông bố không ngại “lăn xả” để mang đến cho các con và người dân Hội An một đêm hội trăng rằm nhiều tiếng cười.

Các ông bố “biến hình” trên sân khấu Trung thu

Tại Hội An, các cặp bố con “Bố ơi mình đi đâu thế?” mùa 6 có một trải nghiệm đặc biệt khi cùng nhau chuẩn bị và tổ chức một đêm diễn mừng Trung thu phục vụ bà con.

Không còn là những người cha đồng hành cùng con trong các nhiệm vụ thường ngày, các ông bố lần này cùng bước lên sân khấu, mỗi người đảm nhận một nhân vật rất khác với hình ảnh quen thuộc.

Bùi Công Nam chuẩn bị mâm cỗ trung thu cho các con

Gây chú ý nhất là Huy R khi hóa thân thành Chị Hằng. Nam nghệ sĩ không ngại giả gái để vào vai nhân vật quen thuộc của đêm Trung thu, tạo nên một màn xuất hiện hài hước và trở thành một trong những điểm nhấn của chương trình.

Trong khi đó, Phương Nam đảm nhận vai Chú Cuội, còn Bùi Công Nam hóa thân thành cây đa. Đặc biệt, Lê Dương Bảo Lâm xuất hiện với hình tượng phù thủy bóng đêm, góp thêm màu sắc hài hước cho vở diễn.

Sự kết hợp này tạo nên một sân khấu Trung thu không quá cầu kỳ nhưng đầy sự bất ngờ. Các nghệ sĩ đều hết mình với nhân vật, từ tạo hình đến cách diễn, mang lại những tràng cười cho khán giả.

Trước đó, Bùi Công Nam và Phương Nam cũng có màn song ca trong đêm diễn. Các cặp bố con cùng phối hợp thực hiện chương trình, biến một nhiệm vụ trong hành trình thành một đêm hội thực sự dành cho các con và người dân Hội An.

Muốn giữ lại ký ức Trung thu cho con

Đằng sau những màn hóa thân gây cười là một câu chuyện khác về Trung thu và ký ức tuổi thơ.

Mở đầu đêm diễn, MC Thành Trung nhắc đến Trung thu như một dịp để các thế hệ trong gia đình quây quần bên nhau. Anh cũng nói về sự khác biệt giữa Trung thu của các thế hệ. Với thế hệ ông bà, cha mẹ, bánh nướng, bánh dẻo từng là những món quà không dễ có; còn với trẻ em ngày nay, những món bánh ấy đã trở nên quen thuộc hơn rất nhiều.

Các bố hóa trang thành các nhân vật đêm trung thu

Chính vì vậy, theo Thành Trung, những hoạt động như âm nhạc, văn hóa và sự kết nối giữa các thế hệ có thể giúp trẻ em tiếp tục cảm nhận được tinh thần đoàn viên của Tết Trung thu.

Tinh thần ấy cũng được thể hiện trong phần cuối của đêm hội. Các bố con cùng mời bánh, phá cỗ và trò chuyện với những nghệ nhân, khách mời tại Hội An. Những đứa trẻ được hướng dẫn cách mời bánh người lớn bằng hai tay, cùng chia sẻ bánh và gửi lời cảm ơn đến những người đã đồng hành trong đêm Trung thu.

Với Bùi Công Nam, Trung thu còn gắn với những ký ức rất riêng. Anh kể về những ngày nhỏ từng đi múa lân, trong đó có một kỷ niệm đặc biệt khi anh cầm đầu lân còn bạn cầm đuôi lân, rồi chiếc đuôi bất ngờ bị đứt mà anh không hay biết. Một ký ức rất nhỏ nhưng anh nhớ mãi.

Cũng từ những ký ức đó, Bùi Công Nam mong các con có thể có một mùa Trung thu thật sự đáng nhớ, được cùng bố mẹ quây quần, cắt bánh, trò chuyện và lưu giữ những khoảnh khắc mà sau này khi lớn lên vẫn có thể nhớ về.

Bùi Công Nam đóng vai cây đa

Với các ông bố, một đêm hóa thân thành Chị Hằng, Chú Cuội, cây đa hay phù thủy có thể chỉ là một màn trình diễn. Nhưng với các con, đó lại có thể trở thành một trong những ký ức đặc biệt về mùa Trung thu tại Hội An - nơi những người bố đã không ngại “biến hình” và lăn xả để tạo nên niềm vui cho con mình.

“Bố ơi mình đi đâu thế?” mùa 6 phát sóng lúc 20h vào Chủ nhật hằng tuần trên VTV3, bắt đầu từ ngày 30.8.2026.