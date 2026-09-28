Các bố học làm đồ chơi tre, Dương Lâm gửi tóc vào món quà tặng con

Nghệ nhân Võ Tấn Tân (thứ 2, từ phải qua) hướng dẫn các bố làm đồ chơi bằng tre cho các con

Trong tập 5 “Bố ơi mình đi đâu thế?” mùa 6, các ông bố có một trải nghiệm đặc biệt khi được nghệ nhân Võ Tấn Tân - người nổi tiếng với khả năng biến những cây tre mộc mạc thành nhiều sản phẩm thủ công tinh xảo tại Hội An hướng dẫn làm đồ chơi bằng tre dành tặng các con.

Bố Phương Nam tiết lộ muốn làm một nàng công chúa cho con gái, trong khi Huy R lựa chọn phi thuyền. Từ những thanh tre thô, các bố lần lượt học cách cưa, cắt, mài và lắp ghép để tạo nên những món đồ chơi mang dấu ấn riêng.

Trước khi bắt tay vào thực hiện, các bố được tìm hiểu về đặc tính của tre và cách xử lý nguyên liệu theo phương pháp truyền thống. Theo nghệ nhân Võ Tấn Tân, tre chứa nhiều đường nên có thể trở thành nguồn thức ăn cho côn trùng. Vì vậy, sau khi khai thác, tre cần được xử lý phù hợp, trong đó có phương pháp ngâm dưới bùn trong thời gian dài để trung hòa lượng đường và lên men tinh bột bên trong, giúp nguyên liệu bền hơn và hạn chế nấm mốc.

Bố "tập sự" Bùi Công Nam và các bé

Sau phần tìm hiểu, các ông bố trực tiếp bắt tay vào từng công đoạn. Từ chọn phần tre phù hợp, vẽ hình, cưa theo đường cong đến mài và lắp ghép, mỗi thao tác đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác. Những công đoạn tưởng đơn giản lại khiến các bố không ít lần phải loay hoay, nhưng cũng mang đến nhiều tiếng cười trong quá trình hoàn thiện sản phẩm.

Điều thú vị là mỗi người lại lựa chọn một món đồ khác nhau dựa trên sở thích và hình ảnh của các con.

MC Thành Trung làm tặng hai con trai một chiếc phi thuyền bay vào không gian, như cách anh mong ước những ước mơ của các con thành hiện thực. Đặc biệt, trên chiếc phi thuyền còn có tên của các thành viên trong gia đình, biến món đồ chơi thành một dấu ấn riêng của cả nhà.

Hai ông bố Phương Nam và Huy R nhặt rau chuẩn bị bữa cơm

Huy R dành cho bé Đậu một món đồ có chữ “chiến binh” trên thân, thể hiện hình ảnh mạnh mẽ mà anh muốn gửi gắm đến con trai.

Trong khi đó, diễn viên Phương Nam lựa chọn hình ảnh con ốc sên để làm món quà lưu niệm cho con gái Nguyên Ốc, gắn với hành trình của hai bố con tại chương trình.

Đặc biệt, Lê Dương Bảo Lâm gây chú ý khi sử dụng chính tóc của mình để tạo thêm chi tiết cho món quà tặng bé Ku Phin. Anh dành nhiều ý nghĩa cho từng chi tiết trên món đồ: hình ảnh chú voi tượng trưng cho sức mạnh; phần bụng gợi nhắc con “đừng bao giờ để bụng”; trong khi những sợi tóc tượng trưng cho 365 ngày trong năm và tình yêu mà người cha dành cho con trong từng ngày.

Bố Dương Lâm nhờ bố Huy R cắt tóc để dán vào đồ chơi làm tặng em Ku Phin

Sau một buổi xa con, các ông bố trở về với những món đồ tự tay hoàn thiện. Không chỉ là đồ chơi, mỗi sản phẩm mang theo một câu chuyện riêng, có món gắn với ước mơ, có món gắn với tính cách của con, có món lại lưu giữ kỷ niệm của hành trình.

Từ những thanh tre bình dị, các ông bố đã tạo nên những món đồ có giá trị tinh thần riêng dành cho con. Qua thử thách này, “Bố ơi mình đi đâu thế?” không chỉ đưa các gia đình đến gần hơn với nghề thủ công truyền thống mà còn tạo ra một cách đặc biệt để các ông bố thể hiện tình yêu với con.

“Bố ơi mình đi đâu thế?” mùa 6 do Ban Sự kiện - Văn hóa (VTV3), Đài Truyền hình Việt Nam cùng Công ty TV Hub phối hợp thực hiện, phát sóng lúc 20h Chủ Nhật hằng tuần trên VTV3, bắt đầu từ ngày 30.8.2026.

Các bố làm đồ chơi bằng tre cho các con dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân Võ Tấn Tân