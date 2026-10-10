Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy khi phát sóng trực tiếp

Theo The Sun, trận động đất đã gây ra dư chấn khắp bờ biển phía nam Panama ngày 9/10 - với cường độ 7,7 độ richter và độ sâu 10 km được Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ ghi nhận.

Các rung chấn đã kích hoạt hệ thống cảnh báo sóng thần của Mỹ, với các cảnh báo được phát ra trên một số quốc gia Nam Mỹ - bao gồm Chile và Mexico.

Đoạn clip cho thấy 5 người dẫn chương trình nhìn xung quanh một cách lo lắng khi các bức tường bắt đầu rung chuyển dữ dội.

Các bình luận viên thể thao rời khỏi trường quay ngay khi trận động đất xảy ra. Nguồn: X/Asismet_IF

Sau đó, những người đàn ông thận trọng rời khỏi trường quay, micro vẫn còn trên tay, đèn và quạt trần đung đưa phía sau họ.

Máy quay vẫn tiếp tục ghi hình khi các rung chấn ngày càng dữ dội, với cảnh một chiếc bình hoa đổ khỏi quầy và chiếc tivi màn hình rộng rung lắc dữ dội.

Các nhà địa chấn học đã xác định tâm chấn nằm cách thành phố Panama 196km và cách cộng đồng hẻo lánh Pitaloza Arriba khoảng 14km về phía tây nam.

Sau trận động đất, người dân với vẻ mặt hoảng sợ rõ rệt đã được nhìn thấy đang sơ tán khỏi các tòa nhà và tập trung trên đường phố.

Theo các nhà chức trách, các tàu thuyền vẫn tiếp tục di chuyển qua kênh đào nổi tiếng thế giới này mà không gặp sự cố nào.

Ông Rosendo Domnguez, 60 tuổi, đến từ tỉnh Herrera, cho biết: "Chúng tôi cảm nhận điều đó rất rõ rệt. Nó làm đổ nhiều đồ đạc trong bếp, nhưng chúng tôi vẫn ổn, dù rất sợ".

Omar Smith, người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Dân sự Panama, nói với kênh tin tức Telemetro Reporta rằng thiệt hại tập trung ở các tỉnh miền trung Veraguas, Herrera và Los Santos.

Trận động đất đã gây ra cảnh báo về những đợt sóng nguy hiểm dọc theo bờ biển của Costa Rica, Ecuador, Peru, Nicaragua, Guatemala, El Savador, Chile và Mexico.

Các nhà chức trách cảnh báo rằng Hawaii cũng có thể gặp nguy hiểm.

Panama có mức độ hoạt động địa chấn cao, trung bình mỗi năm có khoảng 1.200 trận động đất với cường độ khác nhau.

Tuy nhiên, động đất có cường độ trên 7 rất hiếm, chỉ xảy ra khoảng một lần mỗi thập kỷ.