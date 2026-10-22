Các bình luận viên của hệ thống 'Xoilac TV' hưởng lợi bất hợp pháp bao nhiêu tiền?

Như Báo Công an nhân dân đã phản ánh, Viện KSND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành cáo trạng truy tố 74 bị can trong vụ án: “Đánh bạc”, “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, “Tổ chức đánh bạc” và “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.

Hành vi phạm tội của các bị can thể hiện qua việc xây dựng và phát triển các web xem, bình luận 15.29 trận thi đấu bóng đá, các môn thể thao khác trên “XoilacTV”, VeboTV, 90PhutTV, ThapcamTV, BanhkhucTV, CakeoTV… mà không được chủ sở hữu tác quyền đồng ý. Qua chuỗi hành vi phạm tội trên, các bị can quảng cáo cờ bạc qua mạng, thu về hàng chục triệu USD, tương đương hơn 130 tỷ đồng.

Trong số 74 bị can, có 15 bị can là bình luận viên chính thức của “Xoilac TV” bị cáo buộc đồng phạm trong hành vi tổ chức đánh bạc và xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Các bị can bị cơ quan Công an bắt giữ khi đang tổ chức cá độ bóng đá qua hệ thống Xoilac TV.

Cáo trạng xác định, cuối năm 2018, Nguyễn Văn Tuấn (SN 1995, quê Nghệ An) quen biết Nguyễn Công Định, người đồng sáng lập hệ thống “Xoilac TV”. Tuấn bình luận các trận bóng đá được phát sóng “lậu” trên “XoilacTV” với biệt danh “Captain”.

Sau đó, Định phát triển hàng loạt trang web khác tương tự như “Xoilac TV” nên Tuấn được giao là trưởng nhóm với nhiệm vụ tuyển dụng, quản lý, điều hành trong quá trình bình luận các trận thể thao.

Hệ thống bình luận viên có khoảng 30 người, tùy thời điểm khác nhau và bình luận các môn bóng đá, bóng rổ, bi-a, võ thuật, Esports, đua xe… Các bình luận viên đều dùng biệt danh và được chia làm hai nhóm.

Một số bị can trong vụ án.

Trong đó, nhóm bình luận viên chính thức (nhóm Offline) có khoảng 15 người là những người được ký hợp đồng lao động, thường xuyên đến văn phòng để gặp mặt, trao đổi công việc và trực tiếp bình luận tại văn phòng.

Ngoài nhóm chính thức trên, hệ thống liên quan “Xoilac TV” còn có hàng chục bình luận viên là cộng tác viên.

Để tính lương, Tuấn dựa trên các quy định về từng môn thể thao như: Bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, tennis, bóng bàn, bi-a, võ thuật, esports (thể thao điện tử), đua xe, sự kiện khác tương ứng với hệ bình luận viên chính thức và bình luận viên là cộng tác viên.

Bị can Nguyễn Trung Sơn (biệt danh "Người Thỏ").

Đối với các trận thể thao sẽ được phân ra làm ba loại tính theo thời gian bình luận khi trận đấu diễn ra. Với trận thi đấu diễn ra trong thời gian dưới 1h30’ phút thì được gọi là dưới tiêu chuẩn sẽ được trả số tiền là 200.000 đồng một trận.

Với trận thi đấu diễn ra trong thời gian từ 1h30’ đến khoảng 3h, được gọi là tiêu chuẩn sẽ được trả số tiền từ 350.000 đồng đến 400.000 đồng hoặc 500.000 đồng một trận, tuỳ thuộc vào bộ môn thể thao, sức hút của giải đấu và chất lượng của bình luận viên.

Như môn bóng đá Giải Ngoại hạng Anh sẽ có mức lương là 500.000 đồng một trận với bình luận viên chính thức; 400.000 đồng với bình luận viên online. Còn với giải bóng đá ít nổi tiếng, ít được quan tâm thì mức lương sẽ là 350.000 đồng một trận với bình luận viên chính thức; 400.000 đồng một trận là bình luận viên online;

Với trận thể thao diễn ra trong thời gian từ 3h trở lên thì được gọi là ngoài tiêu chuẩn sẽ được trả số tiền là 500.000 đồng một trận, hoặc với các môn như cầu lông, bóng bàn và đua xe thì được tính theo giờ.

Một số bị can khác là bình luận viên cũng được hưởng lợi bất hợp pháp tiền tỷ như: Phạm Quang Trung (biệt danh “Người Già”) gần 2,3 tỷ đồng; Nguyễn Công Anh Dũng (biệt danh “Người Sói”) hơn 1,2 tỷ đồng; Lê Hoàng Nam (biệt danh “Bánh Cuốn”) hơn 1,3 tỷ đồng; Đinh Xuân Anh (biệt danh “Trâu Gác Bếp”) hơn 1,1 tỷ đồng; Lê Xuân Thành (biệt danh “Mỳ Tôm”) gần 1,4 tỷ đồng; Hoàng Kỳ Anh (biệt danh “Người Cây”) 1,2 tỷ đồng; Lê Hoàng Anh Tuấn (biệt danh “Người Hói”) hơn 1,4 tỷ đồng...

Bị can Nguyễn Trung Sơn được gọi với biệt danh “Anh Thỏ” hoặc “Người Thỏ”. Từ tháng 11/2019, Sơn bắt đầu vào làm bình luận viên môn bóng đá, được ký hợp đồng lao động.

Sơn còn được Tuấn giao cho nhiệm vụ là tổ trưởng của các bình luận viên môn bóng đá, là người lên lịch rồi sắp xếp lịch bình luận các trận bóng đá trên trang Google Sheet cho từng bình luận viên biết để cùng thực hiện.

Quá trình bình luận các trận bóng đá, Sơn thực hiện việc bình luận tại phòng bình luận của dự án 90 phút, đồng thời đọc các nội dung quảng cáo cho các nhà cái đánh bạc trực tuyến trong đó có 8XBET.

Trong thời gian từ ngày 2/1/2025 đến ngày 1/2/2026, Sơn trực tiếp bình luận 379 trận thể thao, trong đó có 157 trận thể thao xâm phạm bản quyền thuộc quyền phát sóng của các đơn vị như: Ngoại Hạng Anh, UEFA Champion League, UEFA Europa League, Vòng loại U23 châu Á, U23 Asian Cup, FIFA Club World Cup…

Qua việc bình luận các trận phát sóng “lậu”, Sơn được hưởng lợi bất hợp pháp tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng, trong đó có 265 triệu đang bị phong toả tại các tài khoản ngân hàng của Sơn.

Một bình luận viên khác là bị can Nguyễn Thành Khuê (SN 1995, biệt danh “Người Nện”) bị xác định, khi làm bình luận viên các trận thể thao cho dự án 90 phút được hưởng lợi bất hợp pháp gần 1,8 tỷ đồng.

Một bình luận viên khác là bị can Nguyễn Cường Thịnh (SN 1993, biệt danh “Người Cồn”) bắt đầu bắt đầu vào làm bình luận viên các môn bóng đá và tennis cho dự án 90 phút.

Từ ngày 1/1/2025 đến ngày 2/2/2026, Thịnh trực tiếp bình luận 896 trận thể thao, trong đó có 118 trận thể thao xâm phạm bản quyền thuộc quyền phát sóng, được hưởng lợi bất hợp pháp hơn 1,6 tỷ đồng.