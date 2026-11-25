Bị cáo Nguyễn Quang Hoàng cùng các đồng phạm tại phiên xét xử sơ thẩm.

Kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Theo đó, TAND TP Đà Nẵng đã nhận được đơn kháng cáo của cả 5 bị cáo trong vụ án GFDI, cả 5 bị cáo đều cho rằng mức án đã tuyên quá nghiêm khắc và đề nghị được xem xét các tình tiết giảm nhẹ.

Trong đó, Nguyễn Quang Hoàng (Tổng Giám đốc Công ty GFDI), đề nghị cấp phúc thẩm xem xét các tình tiết thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải trong quá trình điều tra, xét xử để giảm nhẹ hình phạt. Vợ Hoàng là Trần Thị Kiều Trang (nguyên Phó Giám đốc Sở Giao dịch hội sở, Công ty GFDI) cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì cho rằng công việc không liên quan đến lĩnh vực tài chính và bản thân không có ý thức phạm tội trong quá trình làm việc tại công ty.

Tương tự, Tô Hồng Trà (nguyên Giám đốc Sở Giao dịch hội sở) đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt với lý do chỉ là người làm công ăn lương, không được hưởng lợi nhuận từ hoạt động của doanh nghiệp. Ngoài việc thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, Trà còn viện dẫn hoàn cảnh cá nhân đang mắc bệnh u mạch não, là lao động chính trong gia đình và đang nuôi 3 con nhỏ.

Trong khi đó, Nguyễn Đỗ Đạt (nguyên Giám đốc tài chính Công ty GFDI) cho rằng mức án sơ thẩm đã tuyên quá nghiêm khắc nên đề nghị được xem xét giảm nhẹ. Bị cáo Trần Thị Mỹ Hạnh (nguyên Trưởng phòng Ngân quỹ) cũng đề nghị tòa án đánh giá lại vai trò, tính chất công việc của mình tại doanh nghiệp; đồng thời trình bày gia đình bị cáo cũng là bị hại trong vụ án để xin giảm một phần hình phạt.

Hàng nghìn bị hại, hàng trăm tỷ đồng phải hoàn trả

Không chỉ các bị cáo, nhiều bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng gửi đơn kháng cáo, đề nghị xem xét lại một số nội dung trong bản án sơ thẩm, nhất là những vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ tài chính.

TAND TP Đà Nẵng đã thông báo việc kháng cáo đến Viện KSND TP Đà Nẵng, các bị cáo, người bào chữa, 7.108 bị hại và 1.633 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Những người được thông báo có quyền gửi văn bản trình bày ý kiến đối với nội dung kháng cáo đến tòa án cấp phúc thẩm theo quy định.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP Đà Nẵng xác định, vụ án có 7.108 bị hại, tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 2.407 tỷ đồng. Về trách nhiệm dân sự, bản án buộc các bị cáo bồi thường hơn 2.400 tỷ đồng đã chiếm đoạt của các bị hại. Đáng chú ý, tòa còn tuyên buộc 433 khách hàng từng nhận tiền lãi cao hơn khoản đầu tư ban đầu tại GFDI phải nộp lại phần chênh lệch, với tổng số tiền hơn 70 tỷ đồng để bảo đảm nghĩa vụ thi hành án.

Đối với khoản tiền lương kinh doanh, 1.140 nhân viên từng nhận khoản thu nhập này tại GFDI cũng bị buộc nộp lại tổng cộng hơn 467 tỷ đồng. Ngoài ra, các đơn vị sở hữu, quản lý văn phòng cho thuê làm trụ sở chi nhánh của GFDI phải nộp lại tiền đặt cọc thuê mặt bằng theo phán quyết của tòa.

Những quyết định về trách nhiệm dân sự, nghĩa vụ hoàn trả tiền và quyền lợi của các bên liên quan là những nội dung đáng chú ý trong bản án sơ thẩm, bởi vụ án không chỉ gây thiệt hại đặc biệt lớn cho hàng nghìn khách hàng mà còn liên quan đến nhiều cá nhân, tổ chức có quan hệ tài chính với doanh nghiệp.

Thủ đoạn huy động vốn khi GFDI thua lỗ

Theo hồ sơ vụ án, Công ty GFDI do Nguyễn Quang Hoàng làm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch Hội đồng thành viên và chủ sở hữu. Từ tháng 5-2018 đến tháng 11-2024, doanh nghiệp này ký các hợp đồng vay tài sản với khách hàng tại Đà Nẵng và nhiều địa phương. Để thu hút nguồn vốn, công ty giới thiệu hàng loạt dự án được quảng bá có quy mô, tiềm năng và khả năng sinh lời cao.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, khi việc kinh doanh thua lỗ, mất khả năng cân đối dòng tiền, Hoàng vẫn chỉ đạo tiếp tục đưa ra các thông tin gian dối để huy động vốn từ khách hàng. Theo cáo trạng, nguồn tiền huy động được không được sử dụng đúng mục đích như giới thiệu ban đầu mà được phân bổ vào nhiều hoạt động khác nhau, trong đó có việc trả gốc, lãi cho những khách hàng trước, đầu tư chứng khoán quốc tế và chi phí vận hành doanh nghiệp.

Cơ quan tố tụng xác định, ngoài Nguyễn Quang Hoàng, 4 bị cáo còn lại, gồm: Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh, Trần Thị Kiều Trang và Tô Hồng Trà biết rõ tình trạng dòng tiền cũng như hành vi gian dối nhưng vẫn tham gia, giúp sức trong quá trình huy động vốn. Hành vi của các bị cáo đã dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, với hơn 2.407 tỷ đồng bị chiếm đoạt của 7.108 khách hàng.

Việc cả 5 bị cáo cùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, trong khi nhiều bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng đề nghị xem xét lại bản án, khiến vụ án GFDI tiếp tục thu hút sự quan tâm ở giai đoạn phúc thẩm. Những nội dung kháng cáo sẽ được tòa án cấp trên xem xét theo trình tự, thủ tục tố tụng, trên cơ sở đó quyết định việc giữ nguyên, sửa đổi hoặc hủy bản án sơ thẩm theo quy định pháp luật.