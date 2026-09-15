Các bị cáo làm sai hồ sơ bệnh án tâm thần xin giảm nhẹ hình phạt

(ĐN) - Ngày 15-9, Tòa án nhân dân thành phố Đồng Nai đã cho 42 bị cáo trong vụ án liên quan đến sai phạm tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (thành phố Ðồng Nai) và Trung tâm Pháp y khu vực Tây Nguyên (tỉnh Ðắk Lắk) nói lời sau cùng. Các bị cáo bị xét xử về các tội: nhận hối lộ; môi giới hối lộ và tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hội đồng xét xử tại phiên tòa. Ảnh: Tố Tâm

Trong phần nói lời sau cùng, đa số bị cáo cho biết bản thân đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Trong quá trình công tác, các bị cáo đều đã nỗ lực để cống hiến và đạt nhiều kết quả được khen thưởng. Do đó, các bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét có mức án giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình, làm lại cuộc đời.

Bị cáo Bùi Thế Hùng tại phiên tòa xét xử trong phần tranh tụng. Ảnh: Tố Tâm

Riêng đối với bị cáo Bùi Thế Hùng (61 tuổi, nguyên Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa) cho biết, bản thân đã có nhiều đóng góp cho ngành y tế. Với vai trò người đứng đầu, bị cáo rất đồng cảm, chia sẻ với các bị cáo khác trong vụ án này. Bản thân bị cáo rất hối hận về hành vi của mình và nghĩ các giám định viên, bác sĩ trong vụ án này không hề muốn vi phạm pháp luật, chỉ muốn làm đúng chức trách nhiệm vụ nghề nghiệp của mình.

Trong phần tranh luận trước đó, bị cáo Thế Hùng thừa nhận có sai phạm nhưng cho rằng cần xem xét thêm các chứng cứ khách quan. Bị cáo cho rằng, mình thực hiện công việc với vai trò bác sĩ, giúp đỡ người quen trên cơ sở chuyên môn, không có động cơ vụ lợi hay ý thức tiếp tay cho hành vi sai trái.

Về hành vi nhận tiền từ các hội đồng giám định, bị cáo cho rằng các khoản tiền đều được đưa sau khi hoàn thành công việc, không có thỏa thuận, hứa hẹn trước; bản chất là quà biếu, không phải tiền nhận hối lộ.

Trước đó, cũng tại phần tranh luận, luật sư bào chữa cho bị cáo Thế Hùng cho rằng, bị cáo chỉ phạm tội nhận hối lộ mà không phạm tội môi giới hối lộ và tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo quan điểm của luật sư, khi được nhờ làm giúp kết luận giám định thì ông đã nghỉ hưu nên không trực tiếp giải quyết được. Sau khi nhận được túi quà và tiền thì ông Hùng đã đưa lại cho bị cáo khác nhờ giúp. Hành vi này của ông Hùng là đồng phạm giúp sức tội nhận hối lộ.

Trước đó, trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đã đề nghị mức án đối với các bị cáo nguyên là Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa gồm: Bùi Thế Hùng bị đề nghị từ 16 năm 6 tháng đến 17 năm 9 tháng tù về các tội: nhận hối lộ, môi giới hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lê Văn Hùng từ 15 năm 6 tháng đến 16 năm tù; Trần Văn Thành (nguyên Giám đốc Trung tâm Pháp y khu vực Tây Nguyên) 3 năm đến 4 năm tù cùng về tội nhận hối lộ.

Các bị cáo khác liên quan trong vụ án bị đề nghị từ 2 năm tù treo đến 11 năm tù giam, tùy theo mức độ phạm tội ở từng loại tội khác nhau như: nhận hối lộ, môi giới hối lộ, đưa hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử. Ảnh: Tố Tâm

Cáo trạng xác định, từ tháng 1-2016 đến tháng 6-2024, các bị cáo Bùi Thế Hùng, Lê Văn Hùng, Trần Văn Thành cùng các đồng phạm đã ban hành 26 kết luận giám định tâm thần, 3 hồ sơ bệnh án sai sự thật, chuyển khoa điều trị cho 1 đối tượng điều trị bắt buộc chữa bệnh không đúng quy định với số tiền đưa - nhận hối lộ tùy từng bị cáo từ 20 triệu đồng đến hơn 2 tỷ đồng.

Phiên tòa sẽ được tuyên án vào lúc 15h thứ Sáu, ngày 18-9-2026.