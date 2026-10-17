Các bệnh viện tuyến dưới của Hà Nội nâng cao chuyên môn, lấy người bệnh làm trung tâm

Người bệnh được chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) tại Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ (Thành phố Hà Nội). (Ảnh: VĂN LẬP)

Để có được sự thay đổi nêu trên, thời gian qua, nhiều cơ sở khám, chữa bệnh tuyến dưới của ngành y tế Hà Nội bên cạnh việc đầu tư trang thiết bị hiện đại, các đơn vị này không ngừng mở rộng ứng dụng các kỹ thuật cao, kỹ thuật, nhất là tranh thủ sự hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật của các chuyên khoa đầu ngành và bệnh viện tuyến trên. Qua đó, góp phần ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn mình phụ trách.

Cách đây hơn một năm, ông Bùi Văn Trang (65 tuổi), xã Hòa Phú, Thành phố Hà Nội phát hiện ung thư tuyến giáp và đã được phẫu thuật tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội. Sau khi phẫu thuật, hàng tháng ông Trang phải trở lại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội để kiểm tra định kỳ theo yêu cầu của thầy thuốc. Nhưng mấy tháng gần đây, ông Trang lại đến khám tại Khoa Khám bệnh chất lượng cao của Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ bởi trong tuần có các bác sĩ từ Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội về khám và điều trị cho người dân trên địa bàn.

Theo ông Trang, điều khiến ông hài lòng và an tâm nhất đó là khi thăm khám bệnh tại đây, quy trình khám bệnh, thời gian chờ đợi của người bệnh đã được rút ngắn rất nhiều, không còn cảnh phải đợi cả ngày trời như trước đây. Nhờ vậy, ông chủ động hơn mỗi lần đến kỳ đi khám, vợ, con ông không phải đưa đón ảnh hưởng rất nhiều đến công việc, thời gian, nhất là giảm được chi phí đi lại ăn ở của người bệnh và gia đình người bệnh.

Từng nhiều lần phải lên tuyến trên để điều trị, bà Lê Thị Thịnh (78 tuổi), phường Chương Mỹ, có nhiều bệnh nền như trào ngược dạ dày-thực quản, tăng huyết áp, viêm phổi... vào Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ cấp cứu trong tình trạng cơn đau thắt ngực, hoa mắt và chóng mặt... Tại đây, bà được các y, bác sĩ chỉ định chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy). Trước đây, những ca bệnh như thế này phải chuyển lên tuyến trên, thì nay bà Thịnh được điều trị gần nhà không phải đi xa nữa.

Bà Thịnh cho biết, thời gian gần đây, Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ không chỉ có đội ngũ thầy thuốc giỏi được bổ sung từ nơi khác đến, mà bệnh viện đã đầu tư nhiều trang thiết bị phục vụ khám, điều trị hiện đại giúp người dân được thụ hưởng các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại nơi mình sinh sống. Việc được thăm khám và điều trị kịp thời tại địa phương giúp người bệnh, gia đình người bệnh giảm bớt chi phí, công sức đi lại, người bệnh an tâm và có thêm nhiều động lực an tâm điều trị để chiến thắng những căn bệnh mình không may mắc phải.

Theo Bác sĩ Phùng Xuân Ích, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ: Trước kia khi chưa có hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) 32 dãy, các bệnh nhân có chỉ định đều phải chuyển lên Bệnh viện đa khoa Hà Đông chụp sau đó sẽ gửi kết quả về bệnh viện. Trước thực trạng nêu trên, bệnh viện đã đầu tư và đưa vào hoạt động hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) 32 dãy cùng với các trang thiết bị, phần mềm hiện đại mới nhất giúp người dân địa phương và các khu vực lân cận được thụ hưởng dịch vụ y tế hiện đại, yên tâm điều trị.

Đáng chú ý, máy chụp cắt lớp vi tính CT Scanner là thiết bị y tế được đưa vào ứng dụng trong lâm sàng để phát hiện bệnh lý từ sọ não, đầu, mặt, cổ, tim, ngực, bụng, xương, mô mềm cho đến bệnh lý mạch máu não, cổ, mạch máu chi và các mạch máu tạng khác... hỗ trợ bác sĩ đưa ra chẩn đoán chính xác và phương pháp điều trị phù hợp nhất cho người bệnh hiện nay.

Các y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ phẫu thuật nội soi cho người bệnh. (Ảnh: VĂN LẬP)

Chia sẻ về vấn đề này, bác sĩ chuyên khoa II Trần Xuân Khuyến cho biết, yếu tố then chốt giúp bệnh viện “giữ chân” người bệnh chính là nâng cao chất lượng chuyên môn. Nhận thức được tầm quan trọng đó, bên cạnh đội ngũ y, bác sĩ đang công tác tại đơn vị liên tục được đào tạo, cập nhật kỹ thuật mới, tiếp nhận chuyển giao từ tuyến trên, làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu. Thời gian qua, bệnh viện đã được đầu tư trang thiết bị hiện đại như hệ thống trang thiết bị Labo hiện đại, đồng bộ được đầu tư nâng cấp, thực hiện nhiều danh mục xét nghiệm như sinh hóa, huyết học, miễn dịch, vi sinh; hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) 32 dãy…

Đến nay, bệnh viện đã làm chủ được hơn 5.000 danh mục kỹ thuật, làm chủ nhiều kỹ thuật của Trung ương và thành phố. Đặc biệt, các kỹ thuật mới liên tục được chuyển giao của các chuyên khoa đầu ngành, bệnh viện tuyến trên như các Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội; đa khoa Hà Đông; đa khoa Xanh-Pôn; đa khoa Đống Đa; Ung Bướu Hà Nội... Nhờ vậy bệnh viện áp dụng triển khai thành công các kỹ thuật cao như: phẫu thuật nội soi ổ bụng điều trị sỏi túi mật, thoát vị bẹn, viêm ruột thừa, thủng dạ dày, GEU, khối u buồng trứng; phẫu thuật thay khớp háng; kết xương đùi; phẫu thuật longo; tán sỏi niệu quản-bàng quang; phẫu thuật sản phụ khoa;phẫu thuật mộng-quặm mắt; cắt Amydal-nạo VA; phẫu thuật tuyến giáp, chiếu đèn vàng điều trị vàng da sơ sinh, shock điện cấp cứu, thở máy...

Đáng mừng, trong 9 tháng đầu năm 2026, Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ đã khám cho gần 178 nghìn lượt người (tăng 11.494 lượt so với cùng kỳ năm 2025); tiếp nhận điều trị nội trú 19.737 lượt người bệnh và thực hiện 2.509 ca phẫu thuật. Hoạt động cận lâm sàng cũng được đẩy mạnh với 300.471 lượt xét nghiệm, tăng 90.694 lượt; 76.737 lượt chụp X-quang, 69.980 lượt siêu âm và 4.485 lượt nội soi tiêu hóa. Đặc biệt, tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến giảm xuống còn 11,63%.

Để người dân tin tưởng, yên tâm điều trị, bên cạnh việc triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm như quy trình khám, chữa bệnh được cải tiến theo hướng khoa học, rút ngắn thời gian chờ đợi, tăng sự hài lòng cho người bệnh. Thì việc nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ y tế là hết sức quan trọng, vì vậy lãnh đạo bệnh viện, các y, bác sĩ, nhân viên, người lao động của đơn vị luôn xác định luôn lấy người bệnh làm trung tâm, coi sự hài lòng của người bệnh là thước đo chất lượng. Bệnh viện đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua đào tạo, chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến trên, từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật khó.

Thời gian qua, bệnh viện đã tuyển dụng được 20 bác sĩ có chuyên môn cao về công tác tại bệnh viện. Đồng thời, bệnh viện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và khám, chữa bệnh. Bởi bệnh viện luôn xác định, muốn người dân tin tưởng và lựa chọn điều trị tại bệnh viện thì chất lượng chuyên môn phải được nâng lên, dịch vụ phải tốt hơn từng ngày, đó là mục tiêu xuyên suốt mà bệnh viện luôn kiên trì thực hiện.

Cán bộ y tế hướng dẫn người dân bốc số đăng ký khám, chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến dưới trên địa bàn. (Ảnh: THẮNG ĐẠT)

Cũng giống như Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ và nhiều bệnh viện đa khoa khác trên địa bàn Hà Nội, thời gian qua, Bệnh viện đa khoa Gia Lâm đã được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn mình quản lý. Hiện trung bình mỗi ngày bệnh viện đón tiếp từ 800 đến 1.000 lượt người bệnh đến khám, chữa bệnh. Bệnh viện đã được Sở Y tế Hà Nội phê duyệt hơn 5.600 dịch vụ kỹ thuật.

Nếu như trước đây, những ca đột quỵ hoặc ca bệnh nặng, người bệnh bắt buộc phải chuyển lên tuyến trên để điều trị. Quãng đường xa, tình trạng tắc nghẽn giao thông… khiến cho nhiều bệnh nhân đánh mất “thời gian vàng” trong điều trị bệnh, thì nay tình trạng này đã gần như không còn nữa.

Giám đốc Bệnh viện đa khoa Gia Lâm, Bác sĩ Chuyên khoa II Vũ Quang Hiển cho biết, hiện bệnh viện đã làm chủ nhiều kỹ thuật cao của bệnh viện Trung ương và thành phố như thở máy xâm nhập, mở khí quản, tiêu sợi huyết, nội soi tiêu hóa can thiệp... Điều này không chỉ giúp bệnh viện điều trị thành công nhiều ca bệnh nặng, mà còn giúp người bệnh tiết kiệm thời gian, chi phí và quan trọng hơn là gia tăng cơ hội sống và giảm thiểu di chứng cho người bệnh. Đồng thời, bệnh viện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường công tác đào tạo nâng cao chất lượng chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

“Khi chất lượng được nâng lên, niềm tin được củng cố, người bệnh không còn phải “đi xa để yên tâm”, vừa giảm chi phí, thời gian, vừa giảm tải tuyến trên. Bởi niềm tin của người bệnh không chỉ đến từ lời hứa, mà được xây dựng bằng chính chất lượng khám, chữa bệnh mọi ngày. Khi chuyên môn được nâng cao, dịch vụ được cải thiện, đây là “chìa khóa” để các bệnh viện từng bước giữ chân người bệnh tại đơn vị mình, góp phần tạo chuyển biến, không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của toàn bộ hệ thống ngành y tế Thủ đô”, bác sĩ chuyên khoa II Vũ Quang Hiển khẳng định.