Các bệnh viện lớn tại TPHCM sẽ đồng hành, hỗ trợ 168 trạm y tế

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Ngày 23-9, Sở Y tế TPHCM cho biết, vừa có kế hoạch phân công bệnh viện đồng hành với 168 trạm y tế và phương án luân phiên bác sĩ đến những trạm đang gặp khó khăn về nhân lực.

Trong giai đoạn đầu, ngành y tế TPHCM tăng cường ngay 81 bác sĩ đa khoa, chuyên khoa có kinh nghiệm đến luân phiên tại 37 trạm y tế đang thiếu nhân lực. Đây là những hoạt động trọng tâm của chương trình kết nối bệnh viện với trạm y tế, hướng đến nâng cao năng lực y tế cơ sở và tạo niềm tin của người dân.

PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, điểm quan trọng của chương trình là hình thành cơ chế hai lớp hỗ trợ, kết hợp giữa hỗ trợ toàn diện theo địa bàn và hỗ trợ chuyên sâu theo lĩnh vực.

Lớp thứ nhất, mỗi trạm y tế có một bệnh viện đồng hành cố định. Các bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế khu vực có năng lực phù hợp được phân công phụ trách cụ thể, bảo đảm 168/168 trạm y tế đều được 1 bệnh viện đa khoa đồng hành. Các bệnh viện được phân công phụ trách sẽ cùng trạm khảo sát thực trạng, xác định nhu cầu và xây dựng kế hoạch hỗ trợ.

Nội dung không chỉ về chuyên môn như đào tạo, hội chẩn, chuyển giao kỹ thuật, cấp cứu ban đầu, quản lý bệnh không lây nhiễm, chuyển tuyến…, mà còn hỗ trợ về công tác quản trị, quản lý chất lượng, an toàn người bệnh, thuốc, xét nghiệm, kiểm soát nhiễm khuẩn và chuyển đổi số.

Lớp thứ hai, các bệnh viện chuyên khoa hỗ trợ chuyên sâu theo từng lĩnh vực chuyên khoa phụ trách cho toàn mạng lưới trạm y tế, hướng đến hình thành các mạng lưới chăm sóc bệnh chuyên khoa liên tục từ bệnh viện chuyên khoa đến chăm sóc trong cộng đồng. Các bệnh viện chuyên khoa sẽ tổ chức đào tạo, tư vấn, hội chẩn, hướng dẫn xử trí, chuyển tuyến và chuyển giao những kỹ thuật phù hợp với y tế cơ sở.

“Mỗi trạm vừa có một bệnh viện đồng hành thường xuyên, vừa được kết nối với mạng lưới bệnh viện chuyên khoa của thành phố. Mục tiêu không phải để bệnh viện làm thay, mà giúp trạm y tế từng bước tự nâng cao năng lực, tạo dựng niềm tin cho người dân”, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng nhấn mạnh.

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, giai đoạn đầu, các bệnh viện tăng cường ngay 81 bác sĩ luân phiên cho 37 trạm y tế đang gặp khó khăn về nhân lực, trước mắt bảo đảm mỗi trạm có ít nhất 5 bác sĩ trực tiếp tham gia chăm sóc sức khỏe ban đầu.

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Các bệnh viện được yêu cầu lựa chọn bác sĩ có kinh nghiệm thực hành, năng lực chuyên môn và phù hợp với nhu cầu của từng trạm. Bác sĩ luân phiên không chỉ trực tiếp tham gia khám, chữa bệnh, quản lý bệnh không lây nhiễm, xử trí cấp cứu ban đầu mà còn có trách nhiệm hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực cho đội ngũ tại chỗ.

Do đó, luân phiên bác sĩ không đơn thuần là bổ sung đủ số lượng, mà còn là đưa năng lực chuyên môn của bệnh viện đến trạm y tế. Chính các bác sĩ luân phiên sẽ là cầu nối trực tiếp giữa bệnh viện và trạm y tế, giúp duy trì trao đổi chuyên môn, kết nối hội chẩn, chuyển tuyến, đào tạo và hỗ trợ xử trí những trường hợp vượt quá khả năng của trạm.

Ở giai đoạn tiếp theo, căn cứ kết quả khảo sát thực trạng và nhu cầu bác sĩ của từng trạm, bệnh viện được phân công đồng hành sẽ chủ động đề xuất số lượng, chuyên khoa và thời gian luân phiên phù hợp. Việc tăng cường nhân lực sẽ được thực hiện theo nhu cầu thực tế, thay vì áp dụng một cách đồng loạt. Huy động tổng lực các bệnh viện công lập – đích đến là năng lực của trạm y tế và niềm tin của người dân.

"Chương trình kết nối bệnh viện với trạm y tế thể hiện trách nhiệm của các bệnh viện công lập thành phố đối với y tế cơ sở. Mỗi bệnh viện được phân công không chỉ nhận một danh sách trạm y tế để hỗ trợ, mà nhận trách nhiệm đồng hành, cùng nhận diện khó khăn, cùng tìm giải pháp và cùng theo dõi kết quả. Mỗi bệnh viện phải có lãnh đạo và đầu mối chuyên môn chịu trách nhiệm; chủ động làm việc với các trạm được phân công, khảo sát thực trạng, xác định những vấn đề cần ưu tiên và xây dựng kế hoạch hỗ trợ cụ thể", PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng nhấn mạnh.

Đồng thời, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng lưu ý, hiệu quả của chương trình không chỉ được đánh giá bằng số bác sĩ luân phiên, số buổi đào tạo hay số cuộc hội chẩn. Quan trọng hơn là trạm y tế đã làm được thêm những gì, năng lực của đội ngũ tại chỗ được nâng lên ra sao và người dân có tin tưởng tìm đến trạm y tế nhiều hơn.