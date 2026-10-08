Các bệnh viện khu vực, trạm y tế xã nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ nhân dân

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Quang Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các xã Hồng Sơn, Trường Sinh, các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa khu vực Kim Xuyên, Bệnh viện Đa khoa khu vực Sơn Dương và đại diện trạm y tế các xã.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Kim Xuyên báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả hoạt động khám, chữa bệnh, công tác xây dựng đơn vị từ sau khi sắp xếp, sáp nhập tỉnh, xã từ ngày 1-7-2025 đến nay. Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Kim Xuyên đã duy trì ổn định công tác thu hút, tiếp nhận và khám điều trị cho đông đảo bệnh nhân, nhân dân trên địa bàn. Chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao. Bệnh viện cũng chú trọng phối hợp với các trạm y tế xã trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và triển khai khám sức khỏe cho người dân theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Sơn Dương thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ban đầu phục vụ nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đơn vị cũng thẳng thắn trao đổi những khó khăn, vướng mắc về tổ chức bộ máy; việc bố trí, sắp xếp đội ngũ nhân lực chuyên môn, quy chế phối hợp giữa Bệnh viện đa khoa khu vực với các Trạm Y tế xã chưa thực sự đồng bộ; khó khăn về cơ sở vật chất, nguồn kinh phí vận hành, công tác cung ứng thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế... Đại diện các địa phương và cơ sở y tế đề xuất Sở Y tế và các cơ quan thẩm quyền sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về cơ chế phối hợp hoạt động, quan tâm bổ sung, hỗ trợ nguồn nhân lực chất lượng cao, ưu tiên đầu tư nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị y tế cho tuyến cơ sở…

Lãnh đạo xã Hồng Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân tại các cơ sở y tế. Lãnh đạo Sở Y tế đã ghi nhận ý kiến các đơn vị và trực tiếp giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng chuyên môn và cơ sở y tế tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc, ổn định tổ chức, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đồng thời tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ y, bác sỹ, tăng cường đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Quang Minh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ, y bác sĩ và chính quyền các địa phương trong việc thực hiện chủ trương tổ chức lại hệ thống y tế cơ sở. Đồng chí đề nghị ngành Y tế cùng chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường phối hợp, củng cố bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân. Việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị phải luôn gắn liền với mục tiêu tối thượng là đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh của người dân, không làm gián đoạn hay ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cơ sở.

Do đó, cần tiếp tục tập trung thực hiệu hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Trung ương của tỉnh trong lĩnh vực y tế. Đặc biệt là Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”. Cần tăng cường hơn nữa, phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong xây dựng, triển khai các nghị quyết, nhiệm vụ xây dựng phát triển các đơn vị, cơ sở y tế; có giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh phục vụ nhân dân…

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Quang Minh thăm hỏi, động viên bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Kim Xuyên.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Quang Minh tặng quà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Kim Xuyên.

Nhân dịp này, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Quang Minh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà cho các bệnh nhân cao tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Kim Xuyên.