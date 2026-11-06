Các bệnh lý tiết niệu ảnh hưởng lớn đến tâm lý và chất lượng sống của phụ nữ

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh

Ngày 6/11, Bệnh viện Bình Dân (TPHCM) tổ chức hội thảo Tập huấn toàn diện về Niệu nữ chuẩn châu Âu năm 2026, quy tụ hơn 300 bác sĩ thuộc các chuyên ngành tiết niệu, sản phụ khoa, vật lý trị liệu và các lĩnh vực liên quan.

Các bệnh lý niệu nữ và rối loạn chức năng sàn chậu như bàng quang tăng hoạt, tiểu không tự chủ khi gắng sức, sa tạng chậu và hội chứng đau vùng chậu mạn tính, nhiễm khuẩn niệu tái phát ảnh hưởng sâu rộng đến sức khỏe tâm lý và chất lượng sống của phụ nữ. Tuy nhiên, do tính chất tế nhị, nhiều người bệnh còn e ngại khi chia sẻ triệu chứng hoặc chưa được tiếp cận đầy đủ với các dịch vụ chẩn đoán và điều trị chuyên sâu.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS.BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân, cho biết các bệnh lý về đường tiểu ở nữ, rối loạn chức năng sàn chậu và tiểu không tự chủ là những vấn đề ảnh hưởng sâu rộng đến chất lượng cuộc sống, sức khỏe tâm lý, mối quan hệ gia đình và sự tự tin của hàng triệu phụ nữ.

Mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận và điều trị cho hàng chục nghìn lượt người bệnh mắc các vấn đề về rối loạn tiểu tiện và niệu nữ, niệu chức năng. Thực tiễn điều trị cho thấy, chăm sóc sức khỏe niệu nữ không đơn thuần là giải quyết một triệu chứng hay thực hiện một kỹ thuật ngoại khoa. Đây là lĩnh vực đòi hỏi sự kết hợp giữa năng lực chẩn đoán, đánh giá chức năng, lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp và phục hồi lâu dài.

PGS.TS.BS. Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân, phát biểu tại hội thảo

Vì vậy, chuẩn hóa quy trình chuyên môn, cập nhật các hướng dẫn thực hành quốc tế và tăng cường phối hợp đa chuyên ngành là những yêu cầu quan trọng để nâng cao hiệu quả điều trị, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người bệnh.

Theo PGS.TS.BS Trần Vĩnh Hưng, để giải quyết triệt để các vấn đề sức khỏe tế nhị này ở nữ giới, sự kết nối và phối hợp đa ngành giữa tiết niệu, niệu phụ khoa, y học giới tính và phục hồi chức năng đóng vai trò quan trọng. Bên cạnh đó, việc đào tạo nguồn nhân lực, liên tục cập nhật và chuẩn hóa hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện là định hướng toàn cầu mà y tế hiện đại đang hướng tới.

Đến nay, Bệnh viện Bình Dân cũng là bệnh viện duy nhất trên cả nước có đủ 2 chuyên khoa sâu để chăm sóc sức khỏe tiết niệu, tình dục toàn diện cho cả nam và nữ, với sự chung tay của Khoa Nam học và Khoa Niệu nữ - Niệu chức năng.

Với 18 bài giảng từ các chuyên gia diễn ra trong hai ngày (6 -7/11), hội thảo hướng đến việc cập nhật các tiến bộ y khoa, tăng cường năng lực chẩn đoán và điều trị, đồng thời thúc đẩy kết nối chuyên môn giữa các bác sĩ, cơ sở y tế trong nước và chuyên gia quốc tế nhằm thúc đẩy sự phát triển của chuyên ngành Niệu nữ - Niệu chức năng tại Việt Nam.