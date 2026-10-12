Các bên phản ứng trước tuyên bố bất ngờ của ông Trump về cuộc chiến Ukraine

Các đồng minh phương Tây của Ukraine bày tỏ ủng hộ đề xuất, song tính khả thi của thỏa thuận vẫn là vấn đề được đặt ra sau các cuộc tấn công mới nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine.

Theo hãng tin AFP, ngày 11/10, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump tuyên bố lệnh ngừng tấn công các cơ sở năng lượng giữa Nga và Ukraine có hiệu lực ngay lập tức, đồng thời khẳng định hai bên đã đồng ý thực hiện.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev chưa nhận được đầy đủ thông tin về thỏa thuận. Trả lời trang tin Axios sau tuyên bố của ông Trump, nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng nếu Tổng thống Mỹ đã đạt được thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin thì Washington cần thông báo thời điểm lệnh ngừng bắn bắt đầu. Ông khẳng định Ukraine sẵn sàng chấp nhận đề xuất này.

Một quan chức cấp cao Ukraine nói với báo Kyiv Independent rằng Kiev không được thông báo trước về lệnh ngừng tấn công các cơ sở năng lượng. Quan chức này cũng bày tỏ nghi ngờ về việc liệu phía Nga có được thông báo hay không.

Sau đó, ông Zelensky cho biết Nga đã tấn công một số cơ sở năng lượng của Ukraine trong ngày 11/10, trong đó có các nhà máy điện tại thủ đô Kiev và thành phố Kharkiv, gây mất điện. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông đã trao đổi về đề xuất ngừng tấn công cơ sở năng lượng với Thủ tướng Canada Mark Carney, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte. Kiev đang chờ phía Mỹ cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine luôn ủng hộ những bước đi nhằm giảm leo thang căng thẳng, bảo vệ tính mạng người dân, chấm dứt chiến tranh và thiết lập hòa bình lâu dài.

Cùng ngày, một số đồng minh chủ chốt của Ukraine, trong đó có Anh, Pháp, Canada và Ủy ban châu Âu (EC), bày tỏ ủng hộ đề xuất ngừng tấn công cơ sở năng lượng, đồng thời kêu gọi Nga tuân thủ thỏa thuận.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul khẳng định Berlin tiếp tục hoàn toàn ủng hộ ông Zelensky. Phát biểu tại Berlin, ông nhấn mạnh châu Âu cần sự ổn định và Đức sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine cũng như chính phủ nước này.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cũng tái khẳng định sự ủng hộ đối với nhà lãnh đạo Ukraine trong nỗ lực bảo vệ tự do của người dân nước này. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Andy Burnham tuyên bố ủng hộ lời kêu gọi của Tổng thống Trump về một lệnh ngừng tấn công cơ sở năng lượng bền vững, có hiệu lực ngay lập tức.

Những tuyên bố ủng hộ trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Kiev xuất hiện thêm bất đồng liên quan đến quyết định của Mỹ nới lỏng tạm thời các biện pháp trừng phạt đối với dầu diesel của Nga. Động thái này vấp phải sự phản đối từ Ukraine và một số đồng minh châu Âu.

Ngày 10/10, ông Trump cho rằng Ukraine cần một tổng thống mới có khả năng chấm dứt xung đột. Đáp lại, ông Zelensky nói với đài ABC News rằng việc lựa chọn người đứng đầu đất nước thuộc quyền quyết định của người dân Ukraine. Ông cũng cho rằng giá nhiên liệu tăng cao có liên quan đến xung đột tại Trung Đông và tình trạng gián đoạn hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.