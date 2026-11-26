Dự cuộc họp có: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân cùng lãnh đạo các ban HĐND tỉnh; lãnh đạo, đại diện các sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung xem xét báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ năm 2027 và dự thảo nghị quyết thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 của tỉnh.

Qua thẩm tra cho thấy: Năm 2026, mặc dù bối cảnh thế giới và trong nước có biến động phức tạp, tuy nhiên dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh, điều hành tập trung, linh hoạt, hiệu quả của UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương cùng sự ủng hộ, tham gia tích cực của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội năm 2026 của tỉnh đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Trong đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP ước đạt 10,17 % (đạt mục tiêu Chính phủ giao), có 30/31 chỉ tiêu đủ điều kiện đánh giá đạt và vượt kế hoạch. GRDP giá hiện hành ước đạt trên 109.000 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người ước đạt 60,73 triệu đồng/người/năm, thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 7.448 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt trên 47.800 tỷ đồng, lượng khách du lịch ước đạt 4,5 triệu lượt và tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 1.376 triệu USD.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang Phạm Thị Minh Xuân phát biểu tại cuộc họp

Đồng thời, công tác an ninh, quốc phòng được giữ vững; hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh góp phần nâng cao vị thế của tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo ước giảm 3,5%, các lĩnh vực giáo dục, y tế, chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo nêu rõ một số tồn tại như giải ngân vốn đầu tư công những tháng đầu năm chưa đạt yêu cầu, tiến độ một số dự án ngoài ngân sách và xử lý dự án tồn đọng còn chậm, hạ tầng khu, cụm công nghiệp chưa đồng bộ; hạ tầng điện, viễn thông ở vùng sâu, vùng xa và nhân lực cơ sở còn thiếu…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ tính khả thi của các chỉ tiêu tăng trưởng 2 con số, giải pháp tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, điều hành ngân sách, thu hút đầu tư trên địa bàn và giải ngân vốn đầu tư công, xử lý tài sản công dôi dư và nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, giải pháp nâng cao chất lượng công tác y tế, giáo dục, bảo tồn văn hóa, phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh…

Các đại biểu phát biểu tại cuộc họp.

Tại buổi họp thẩm tra, các Ban của HĐND tỉnh cơ bản đồng tình với báo cáo của UBND tỉnh; đồng thời, phân tích, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung cụ thể theo từng lĩnh vực.

Phát biểu tại cuộc họp thẩm tra, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo kết quả năm 2026 của UBND tỉnh. Đồng thời, nhấn mạnh, đây là báo cáo trung tâm, có tính chất tổng quát, vì vậy cần có tính khái quát cao, tổng hợp, súc tích, các số liệu đưa ra phải có tính logic; việc xây dựng, hoàn thiện thể chế trong quản lý điều hành phải đồng bộ, phù hợp với giải pháp thực hiện, nhất là trong công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác quy hoạch ngành, lĩnh vực, địa phương.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành cần nghiêm túc đánh giá về thực hiện nhiệm vụ như: thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, chuyển đổi số... của tỉnh trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Về các chỉ tiêu phát triển năm 2027, bên cạnh những chỉ tiêu cụ thể thì cần có các giải pháp chiến lược dài hơi đối với từng ngành, từng lĩnh vực.

UBND tỉnh và các đơn vị liên quan cần tiếp thu các ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh để bổ sung, hoàn thiện báo cáo trình kỳ họp; các Ban của HĐND tỉnh hoàn thiện báo cáo thẩm tra trên từng lĩnh vực, bảo đảm phiên thảo luận tình hình kinh tế - xã hội tại Kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh chất lượng, hiệu quả, căn cứ quan trọng để HĐND tỉnh quyết nghị thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2027, tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới.