Các Ban HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XX

Đồng chí Nguyễn Văn Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 của tỉnh (đợt 2).

Theo Tờ trình số 595/TTr-STC ngày 11-10-2026 của Sở Tài chính, tổng kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2026 được giao là 460.640 triệu đồng. Trong đó, HĐND tỉnh đã phân bổ đợt 1 là 184.256 triệu đồng; số vốn đề nghị phân bổ đợt 2 là 276.384 triệu đồng.

Đại diện Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Theo phương án trình, toàn bộ nguồn vốn đợt 2 được đề xuất phân bổ cho 117 xã quản lý. Trong đó, hợp phần thứ nhất là 267.986 triệu đồng, hợp phần thứ hai là 8.398 triệu đồng. Phương án nhằm tăng cường nguồn lực đầu tư cho cấp xã, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tại các xã vùng III, xã đặc biệt khó khăn.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung xem xét căn cứ pháp lý, nguyên tắc và tiêu chí phân bổ vốn; tính phù hợp của phương án phân bổ, giao kế hoạch vốn; đồng thời trao đổi về việc chưa đề xuất phân bổ vốn cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và phương án bố trí vốn đối ứng ngân sách địa phương.

Các ý kiến thẩm tra là cơ sở để cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo nghị quyết, bảo đảm việc phân bổ, giao kế hoạch vốn đúng quy định, phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình và điều kiện thực tế của địa phương, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp.