Các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề.

Dự phiên họp có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp, Nội vụ; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến đối với 5 dự thảo nghị quyết dự kiến trình Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XX.

Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho ý kiến vào các dự thảo nghị quyết.

Các dự thảo nghị quyết được thẩm tra gồm: Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện 2 dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết về phân bổ chi tiết nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2026 tại Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 10-12-2025 của HĐND tỉnh; Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2026 tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết quy định một số mức chi hoạt động của Đảng ủy xã, phường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết quy định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Tuyên Quang”.

Đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận và đóng góp ý kiến vào các dự thảo nghị quyết. Nội dung thảo luận tập trung làm rõ sự cần thiết, cơ sở pháp lý, thẩm quyền ban hành; tính phù hợp với các quy định hiện hành và thực tiễn của địa phương. Các đại biểu đồng thời rà soát kỹ nội dung, phạm vi, đối tượng áp dụng, nguồn lực thực hiện và tính khả thi của các chính sách được đề xuất; đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung nhằm bảo đảm nghị quyết khi ban hành rõ ràng, chặt chẽ, thống nhất và thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh.

Trên cơ sở các ý kiến đại biểu, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu, tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, nội dung các dự thảo nghị quyết, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, có căn cứ thực tiễn và tính khả thi cao. Các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh trong quá trình hoàn thiện các nội dung được thẩm tra; kịp thời bổ sung, làm rõ những vấn đề đại biểu quan tâm, bảo đảm chất lượng các dự thảo nghị quyết trước khi trình Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XX xem xét, quyết định.