Quang cảnh cuộc họp - Ảnh: P.K

Căn cứ hướng dẫn của Bộ KH-CN, Sở KH-CN đã ban hành văn bản đề nghị các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp rà soát, đề xuất bài toán công nghệ chiến lược gắn với thế mạnh và nhu cầu phát triển của tỉnh. Quá trình xem xét, sở đã đối chiếu công nghệ, sản phẩm dự kiến với danh mục của Thủ tướng Chính phủ và đánh giá năng lực thực tế của đơn vị đề xuất. Qua đó, đã tổng hợp 3 đề xuất nhiệm vụ lớn, gồm: Nghiên cứu, phát triển và từng bước làm chủ chuỗi công nghệ sản xuất vật liệu thạch anh siêu tinh khiết và vật liệu silicon phục vụ sản xuất tấm nền silicon wafer từ nguồn nguyên liệu thạch anh tự nhiên tại tỉnh Quảng Trị; xây dựng quy trình tách chiết zirconium và hafnium từ tinh quặng sa khoáng; nhiệm vụ phát triển nền tảng vận hành năng lượng hợp nhất (QT-UEOP).

Trong đó, đề xuất về thạch anh siêu tinh khiết đã được Bộ KH-CN tổng hợp, dự kiến xếp vào nhóm 1-nhóm các bài toán lớn có tầm quan trọng đặc biệt, gắn với tiềm năng, lợi thế nổi trội của tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét. Đối với lĩnh vực tài nguyên khoáng sản và năng lượng, các đơn vị đã chủ động tiếp nhận công nghệ tuyển khoáng titan, duy trì nuôi trồng thủy sản giá trị cao và từng bước thử nghiệm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong quản lý rừng.

Tại cuộc họp, Sở KH-CN đã kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh giao sở làm đầu mối tiếp tục làm việc với Bộ KH-CN hoàn thiện hồ sơ các nhiệm vụ theo đúng quy định.

Đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp - Ảnh: P.K

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Sở KH-CN cùng các sở, ngành trong việc chủ động bám sát định hướng công nghệ chiến lược của Chính phủ. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các bài toán lớn và nhiệm vụ công nghệ chiến lược là một trong những động lực quan trọng, đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Vì vậy, cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát, hoàn thiện báo cáo tình hình triển khai một cách cụ thể, làm rõ khó khăn, vướng mắc để đề xuất giải pháp tháo gỡ, gửi về Sở KH-CN chậm nhất là ngày 20/11. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các sở, ngành, ngày 23/11, Sở KH-CN phải hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo. Trong tháng 12/2026, UBND tỉnh sẽ làm việc với Sở KH-CN cùng các doanh nghiệp đề xuất bài toán để tháo gỡ vướng mắc và thống nhất các bước tiếp theo.