Các Anh Tài trổ tài 'tìm bía': Người làm ảo thuật, người tìm mãi không thấy mình đâu

Ngay từ thời điểm mở bán, Bộ sưu tập ảnh Anh Tài là một trong những mặt hàng được săn đón rầm rộ. Nhiều Gai Con đã nhanh chóng tham gia hành trình tìm "bía" để thử độ may mắn của bản thân. Nhiều Anh Tài cũng muốn thử vận may của mình với nhiều mục đích khác nhau, người tìm ảnh của chính mình, người lại tìm card của những người anh em. Những phản ứng thú vị của các Anh Tài khi khui trúng "sít rịt" khiến nhiều Gai Con thích thú.

Ngay từ thời điểm mở bán sớm, nhiều fan không thể chờ thêm để trải nghiệm cảm giác tìm "bía". "Thị trường" trade card của các Gai Con cũng diễn ra sôi động để có thể nhanh chóng "về bờ" với những chiếc card ưng ý.

14 Casper thể hiện sự quyết tâm khi "thử sức" với hộp 10 pack để xem có thể bóc ra bản thân hay không. Trớ trêu thay, dù đã bóc đến chiếc card thứ 50, đã tìm được 31/33 Anh Tài, chỉ có anh và Vương Anh Tú là không có một tấm card nào xuất hiện. Nguồn: @nmpchan10

Trong khi 14 Casper "khổ sở" vì tìm mãi chẳng thấy mình, Hoàng Dũng lại thong thả "rao bán" người anh em của mình để tìm card của Anh Tài Will và Nguyễn Văn Chung. Nguồn: @bohuii_

ThaiVG cũng không ngoài cuộc khi thử vận may với những tấm card. Trong khi card của các Anh Tài khác được bóc ra với câu hỏi "Cái này anh bán được không?", Huỳnh Lập trở thành "ngoại lệ" duy nhất khi được anh Thái quyết định giữ lại làm kỷ niệm. Nguồn: @nhaydichuthaivg

Anh Tài Cheng thay vì unbox theo cách thông thường, anh quyết định phô diễn "ngón nghề" ảo thuật điêu luyện khiến các Gai Con thích thú. Nguồn: @vanivanilla.zip

Trong một show diễn vào ngày hôm sau, Cheng đã đem những tấm card làm quà cho fan. Nguồn: @dendelion_fleur

Trịnh Thăng Bình cũng "nhập cuộc" khi chia sẻ khoảnh khắc unbox khá vội vàng. Dù vậy, các Gai Con nhanh chóng bắt được biểu cảm bất lực của anh khi bóc ra hình ảnh của Đinh Mạnh Ninh. Nguồn: @vanphongcuatrinhtong

Thôi xong, Trịnh Tổng lại bị "Thư ký" Ninh dỗi rồi này!