Các Anh Tài sau concert ATVNCG 2026: Người lắng đọng, người quẩy 'banh nóc'

Hai đêm concert ATVNCG 2026 đã khép lại với những tiết mục trình diễn hoành tráng và nhiều phút giây đầy cảm xúc. Nhiều Anh Tài đã nhanh chóng đăng tải những khoảnh khắc cùng các Gai Con kèm những dòng tâm tư đầy ấm áp.

Thỏ DaLAB đăng những bức ảnh cùng khán giả tại concert với caption: "Cho mấy đứa cháu lên sóng, có bị sót khu vực nào thông cảm cho chú nhé, cảm ơn cả nhà mình rất nhiều". Ảnh: @rabbitrundalab

Hà An Huy chia sẻ loạt ảnh check-in cùng các Ung Dung tại fan booth. Ảnh: @anhuyungdung

Thuận Nguyễn bày tỏ niềm hạnh phúc khi đứng trên sân khấu concert ATVNCG 2026.

Tùng Mint mãn nguyện vì có thể biểu diễn trước gần 50 nghìn khán giả tại concert. Dưới phần bình luận, các Gai Con cũng "manifest" sẽ có thêm nhiều đêm diễn hơn nữa.

Xuất phát điểm là một diễn viên, "Nụi" Đại Nghĩa không khỏi xúc động chia sẻ concert sẽ là điều đáng trong quá trình làm nghề.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gửi lời cảm ơn đến khán giả sau đêm diễn.

K.O chia sẻ cảm xúc sau đêm diễn, không quên "khều" thêm D-3, D-4.

Cheng "điểm danh" những Gai Con đã khản giọng vì độ "nhiệt" của đêm diễn. Dưới bình luận, Vương Anh Tú nhanh chóng "điểm danh", Huỳnh Lập cũng xác nhận Mew Amazing đã tắt tiếng.

It's Charles làm ngay vlog một ngày cùng concert D-2, lưu luyến ước được quay lại ngày hôm qua. Nguồn: @charlesnkeys

Đông Hùng cũng quay lại những hình ảnh đẹp cùng các Gai Con tại concert ATVNCG 2026. Nguồn: Đông Hùng

Bên cạnh những phút giây lắng đọng, nhiều Anh Tài cũng chia sẻ những khoảnh khắc nhộn nhịp của buổi tiệc sau đêm diễn. Cũng từ đây, nhiều hình ảnh "để đời" của dàn Anh Tài ra đời khiến người hâm mộ được phen cười ná thở.

Huỳnh Lập tái hiện màn "quậy tới bến" từ wrap party Chung kết đến wrap party concert ATVNCG 2026. Nguồn: @dienvien.huynhlap

14 Casper lộ dấu hiệu "tụt đường", nhưng quẩy vẫn còn nhiệt lắm! Nguồn: @nganhoaladadamchoi

Trong khi 14 Casper vẫn hết mình vì cuộc vui thì Hồ Đông Quan lại lặng lẽ tập trung ăn uống. Nguồn:@chuanpong

Cùng nhau "quẩy" với Đại Khải Hoàn, trông Hoàng Dũng còn thuộc bài hơn ba nhân vật chính. Nguồn: @_prkjh._