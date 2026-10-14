'Các anh đã về với đất mẹ': Thành phố Hồ Chí Minh an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Thành phố

Đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sáng ngày 14/10 , trong không khí trang nghiêm và xúc động, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cùng Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã long trọng tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, sự tri ân của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Từ sáng sớm, hàng nghìn người dân Thành phố đã có mặt tại Công viên Lê Thị Riêng và dọc theo các tuyến đường mà đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ đi qua. Trên tay mỗi người là những nhành cúc trắng – biểu tượng của lòng thành kính và nỗi tiếc thương vô hạn.

Một em bé theo mẹ xếp hàng tiễn đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ đi qua. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chị Nguyễn Thị Thủy, ngụ tại phường Nhiêu Lộc, xúc động chia sẻ: “Tôi đứng đây từ 6 giờ sáng. Nhìn đoàn xe đi qua, tôi không cầm được nước mắt. Các anh đã nằm dưới lòng đất hơn nửa thế kỷ, giờ mới được về nơi an nghỉ. Lòng tôi nghẹn lại, chỉ biết cúi đầu tiễn đưa.”

Đúng 7 giờ 30 phút, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thực hiện nghi thức dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà Bia Liệt sĩ và các địa điểm liên quan trong Công viên Lê Thị Riêng.

Sau khi 731 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập, bao gồm 698 bộ hài cốt riêng lẻ và 01 bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ, đã được đưa vào vị trí trang trọng trong khu vực hành lễ. Đúng 8 giờ 00 phút, Lễ viếng và Lễ truy điệu chính thức bắt đầu. Những giây phút mặc niệm thiêng liêng, tiếng nhạc trầm hùng vang lên giữa không gian tĩnh lặng, khiến bất cứ ai có mặt đều không khỏi xúc động.

Lễ truy điệu khép lại, đúng 8 giờ 45 phút, đoàn xe đưa 731 hài cốt liệt sĩ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng bắt đầu hành trình 26 km về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố tại phường Long Bình. Đoàn xe chia thành 4 đợt, lần lượt di chuyển theo lộ trình: Đường Trường Sơn, đường Cách Mạng Tháng Tám, vòng xoay Dân Chủ, đường Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, đường Võ Nguyên Giáp, Xa lộ Hà Nội và về đến Nghĩa trang.

Dọc theo lộ trình, từng đoàn người đứng kín vỉa hè. Người già chống gậy, các em nhỏ được cha mẹ dắt tay, các bạn học sinh trong đồng phục chỉnh tề, tất cả đều nghiêm trang cúi đầu khi đoàn xe đi qua. Những cánh tay cầm hoa trắng giơ lên như một lời chào tiễn biệt cuối cùng.

Đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Nguyễn Văn Thắng, 63 tuổi, chủ một tiệm tạp hóa trên đường Trường Sơn, bày tỏ: “Hôm nay tôi gác hết việc buôn bán. Tôi đứng bên đường để tiễn đưa các anh. Cảm xúc trong tôi lúc này thật khó tả – vừa thiêng liêng, vừa xót xa. Các anh đã hy sinh cho chúng tôi có ngày hôm nay, tôi chỉ mong được cúi đầu cảm ơn các anh một lần.”

Bà Nguyễn Thị Kim Hoa, vợ ông Thắng, đôi mắt đỏ hoe, nói trong nghẹn ngào: “Tôi sống gần đây mấy chục năm. Khi hay tin các anh được tìm thấy, tôi mừng lắm. Nhưng khi nhìn đoàn xe đi qua, lòng tôi lại đau. Các anh ra đi khi còn quá trẻ. Tôi chỉ ước gì các anh được sống lại để thấy đất nước hôm nay.”

Hàng ngàn người dân xếp hàng tiễn đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ “về với đất Mẹ". (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đúng 10 giờ 00 phút, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, nghi thức hạ huyệt và an táng được thực hiện trong không khí trang nghiêm. Các đại biểu dâng hương tưởng niệm, vòng hoa được đặt trước từng phần mộ, và những nén hương thơm tỏa khói giữa buổi sáng trong lành.

Không chỉ người dân Thành phố, nhiều người từ các tỉnh thành khác cũng có mặt từ sớm. Nhiều người là chủ cửa hàng hoa, họ đã chuẩn bị hàng trăm bông cúc trắng để tặng miễn phí cho người dân đến tiễn đưa các liệt sĩ với sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc của tôi dành cho các thế hệ đi trước.

Sau hơn 90 ngày đêm tìm kiếm và quy tập, hành trình đưa 731 người con trở về đất mẹ đã khép lại trong niềm xúc động của toàn thể Nhân dân Thành phố. Những nhành hoa trắng, những giọt nước mắt và những cái cúi đầu tưởng niệm đã nói lên tất cả – lời tri ân chân thành nhất từ thế hệ hôm nay dành cho những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng vẫn đang được tiếp tục mở rộng. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, mỗi phần mộ được an táng là một lần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam được thắp sáng, và là lời nhắc nhở cho các thế hệ mai sau về giá trị của hòa bình hôm nay./.