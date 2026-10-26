Cabin lật về trước, xe tải tiếp tục lao xuống dốc: Vợ tài xế tử vong

Video: Xe tải bất ngờ gập cabin về trước rồi tiếp tục lao xuống dốc. (Video: HTXSL)

Liên quan vụ xe tải gặp sự cố trên đường tỉnh 108, đoạn qua xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La, chiều 26/10, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND xã xác nhận nạn nhân tử vong là vợ của tài xế, ngồi ở ghế phụ trên xe.

Trước đó, vụ tai nạn xảy ra khoảng 7h10 cùng ngày, tại khu vực bản Nhộp, xã Nậm Lầu. Thời điểm này, chiếc xe tải mang biển kiểm soát tỉnh Phú Thọ đang đi trên đường tỉnh 108 thì tài xế phanh gấp, khiến cabin lật mạnh về phía trước, hướng xuống mặt đường.

Sau khi cabin lật về trước, chiếc xe dừng lại trong vài giây rồi tiếp tục di chuyển xuống dốc. Những người có mặt gần đó không kịp phản ứng trước tình huống xảy ra.

Hình ảnh xe ô tô bị gập cabin về phía trước. (Ảnh: Chụp màn hình)

Trong quá trình lao xuống dốc, xe tải va chạm với một số xe máy. Tài xế kịp nhảy khỏi xe, trong khi người vợ ngồi ở ghế phụ tử vong tại hiện trường.

Nguyên nhân ban đầu có thể do tài xế quên chốt cabin khi khởi hành, khiến bộ phận này bật ngửa khi phanh gấp.

Hồi đầu tháng 10/2026, tại tỉnh Hưng Yên cũng mới xảy ra vụ va chạm giữa hai xe đầu kéo khiến cabin cả hai xe văng khỏi thân, phương tiện hư hỏng nặng.

Cụ thể, vào khoảng 9h15 ngày 5/10, tại Km21+600 đường nối hai cao tốc, đoạn qua phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên, xe đầu kéo biển số 89H-110.32 kéo rơ moóc 89RM-001.73, do anh Lê Quang Kiên (SN 1986, trú Hưng Yên) lái, lao qua dải phân cách, va chạm với xe đầu kéo biển số 90C-046.63 kéo rơ moóc 35RM-027.23, do anh Đào Kiến Lộc (SN 1991, trú Ninh Bình) lái theo chiều ngược lại.

Cú va chạm khiến cabin cả hai xe văng khỏi thân xe, phương tiện hư hỏng nặng, thiệt hại hơn 200 triệu đồng. Vụ tai nạn không gây thương vong về người.