Cá voi khổng lồ đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Chiếc tàu dài 15,8 mét đã bị chìm, khiến 4 thành viên thủy thủ đoàn phải vật lộn để sống sót ở một địa điểm hẻo lánh thuộc Nam Thái Bình Dương.

Hình ảnh từ máy bay không người lái ghi lại khoảnh khắc chiếc thuyền biến mất dưới nước sau cuộc chạm trán bất ngờ.

Có thể thấy một thủy thủ vẫy tay cầu cứu về phía máy quay trước khi được kéo lên một con tàu lớn hơn để đảm bảo an toàn.

Điều bắt đầu như một kỳ nghỉ trong mơ đã kết thúc trong thảm họa sau khi đàn cá voi nhà táng, được cho là ít nhất 6 con, đâm vào du thuyền.

Vụ việc xảy ra ngoài khơi bờ biển New Zealand vào ngày 26/9. Ảnh:Lực lượng Quốc phòng New Zealand

Jemma Cooper, người đang trên tàu trong chuyến đi biển kéo dài 3 tháng cùng chồng, nhớ lại đã nhìn thấy "6" con cá voi trong sự cố đó, cô nói với BBC .

"Có một tiếng va chạm mạnh. Chúng tôi biết mình đã bị thứ gì đó đâm vào", cô ấy nói. "Tôi bị hất văng sang mạn trái vì cú va chạm… có khoảng 6 con. Một đến 2 con rất to; chúng dài bằng cả con thuyền".

Sau đó, nhóm đã quyết định phát tín hiệu cầu cứu lúc 1h chiều giờ địa phương, trong khi cố gắng hết sức để giữ cho con thuyền không bị chìm.

Một máy bay tuần tra P-8A Poseidon của Không quân Hoàng gia New Zealand đã được cử đi tìm kiếm xác tàu và liên lạc với thủy thủ đoàn trong khi chiến dịch cứu hộ đang diễn ra.

Hai thành viên Terry Hetherington và Martin Jaffre, đã cố gắng tát nước ra và vá lại chiếc thuyền để ngăn nó chìm. Chiếc thuyền bị nhiều vết rách ở thân tàu, cấu trúc sợi thủy tinh bị nứt và hệ thống lái bị hỏng.

Cuối cùng, sau khi nhận ra không còn cách nào khác, 4 người nhảy lên xuồng cứu sinh và chờ đợi sự giúp đỡ.

Lo sợ xác tàu sẽ kéo họ xuống, họ đã cắt dây buộc và chiếc thuyền nhanh chóng biến mất dưới nước.

Theo Lực lượng Quốc phòng New Zealand và 1News, các thủy thủ đã bị mắc kẹt trong 17 giờ trước khi được tàu chở hàng MV Sofrana Surville giải cứu vào khoảng 6h sáng 27/9.

Chỉ trong vòng nửa giờ, họ đã được kéo lên con tàu khổng lồ và được mời một tách cà phê. Sau đó, họ được đưa đến New Caledonia để hồi phục sau chuyến đi.