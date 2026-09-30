Cá voi chết hàng loạt tại Argentina

Một con cá voi chết trên bãi biển gần Puerto Madryn, Argentina. Ảnh: DPA

Ngày 29/9, tổ chức Greenpeace Argentina bày tỏ lo ngại về hiện tượng hàng trăm cá voi đầu bò phương Nam chết tại vùng ven biển tỉnh Chubut, miền Nam Argentina, trong những tháng gần đây và nhấn mạnh tầm quan trọng của vùng biển Patagonia đối với việc bảo tồn loài động vật biển này.

Chuyên gia đa dạng sinh học Matías Arrigazzi thuộc Greenpeace Argentina khẳng định vùng biển Patagonia là một phần quan trọng trong môi trường sống của cá voi đầu bò phương Nam, đặc biệt là nơi chúng giao phối, sinh sản và nuôi dưỡng cá voi con.

Các trường hợp cá voi chết được ghi nhận từ tháng 6 tại bán đảo Valdés và nhiều khu vực xung quanh thành phố Puerto Madryn, tỉnh Chubut. Đây là một trong những khu vực sinh sản quan trọng của cá voi đầu bò phương Nam tại Nam Đại Tây Dương.

Chính quyền tỉnh Chubut cùng các nhóm khoa học đang điều tra nguyên nhân, trong bối cảnh số cá voi con chết trong mùa này tăng cao. Một trong những giả thuyết được xem xét là nhiễm khuẩn. Theo thông báo của cơ quan chức năng, loại vi khuẩn được phát hiện có thể tồn tại phổ biến trong môi trường biển và gây nhiễm trùng toàn thân ở cá voi con. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng cho thấy hiện tượng chết hàng loạt có liên quan trực tiếp đến hoạt động của con người.

Theo Trung tâm Nghiên cứu các hệ thống biển (Cesimar), thuộc Hội đồng Quốc gia về Nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật Argentina (Conicet), đợt khảo sát đầu tiên trong mùa sinh sản năm 2026 ghi nhận 1.375 cá thể ngoài khơi Chubut, trong đó có 409 cá voi con. Con số này thấp hơn đáng kể so với năm 2025, khi khảo sát ghi nhận mức kỷ lục 2.110 cá thể, trong đó khoảng 800 cá voi con. Các chuyên gia lưu ý cần thận trọng khi so sánh số liệu giữa hai mùa và chờ kết quả điều tra để xác định nguyên nhân tình trạng cá voi chết trong năm nay.

Cá voi đầu bò phương Nam thường đến vùng biển Argentina từ tháng 6 đến tháng 11 để giao phối và nuôi con. Cá thể trưởng thành có thể dài khoảng 17 m và nặng tới 40 tấn. Tại Argentina, loài này được công nhận là Di sản Thiên nhiên Quốc gia từ năm 1984.