Cà vạt không còn là phụ kiện riêng của nam giới

Từ trước đến nay, cà vạt thường được xem là món đồ đại diện cho sự nghiêm túc, kỷ luật và quyền lực trong môi trường công sở. Tuy nhiên, ranh giới giữa thời trang nam và nữ ngày càng linh hoạt đã mở ra nhiều cách sử dụng khác cho phụ kiện này.

Thay vì chỉ xuất hiện cùng áo sơ mi và vest, cà vạt gày nay được phối với váy, áo len, quần jeans hay những bộ trang phục mang phong cách thể thao.

Chị em phụ nữ đã biến món phụ kiện này thành điểm nhấn vô cùng cá tính. Ảnh: Marieclaire

Tại Tuần lễ thời trang New York mùa Thu 2026, cà vạt trở thành một trong những phụ kiện được chú ý trên đường phố. Theo tạp chí Marie Claire, nhiều khách mời đã kết hợp cà vạt với những trang phục không mang vẻ công sở truyền thống.

Có người phối cà vạt cùng áo khoác thể thao và chân váy tulle, người khác chọn áo len, quần rộng hoặc quần jeans để tạo vẻ phóng khoáng. Những cách kết hợp này cho thấy cà vạt không nhất thiết phải đi cùng một bộ vest hoàn chỉnh.

Ảnh: Marieclaire

Một chiếc cà vạt bản nhỏ có thể tạo điểm nhấn cho áo sơ mi trắng và quần jeans. Cà vạt kẻ sọc phù hợp với phong cách học đường khi đi cùng áo len và chân váy ngắn.

Trong khi đó, những mẫu cà vạt lụa hoặc có họa tiết nổi bật có thể được phối với blazer rộng, váy liền hay trang phục đơn sắc để tạo sự tương phản.

Ảnh: Thestar

Đáng chú ý, phụ nữ không chỉ sử dụng cà vạt theo cách truyền thống. Một số người thắt lỏng, để phần đuôi buông tự nhiên; số khác biến tấu món phụ kiện thành dây thắt lưng, khăn quấn cổ hoặc chi tiết trang trí trên trang phục.

Chính sự linh hoạt này giúp cà vạt thoát khỏi hình ảnh cứng nhắc vốn có.

Ảnh: Voguearabia

Xu hướng nữ dùng phụ kiện cà vạt cũng không hoàn toàn mới. Trong lịch sử, nhiều phụ nữ từng lựa chọn cà vạt như một cách thể hiện cá tính và khẳng định vị trí xã hội. Những nhân vật như nhà văn George Sand, nữ diễn viên Marlene Dietrich hay nhà thiết kế Coco Chanel từng đưa các chi tiết trang phục nam giới vào phong cách cá nhân.

Theo hãng tin AFP, trong những giai đoạn phụ nữ ngày càng tham gia sâu hơn vào đời sống nghề nghiệp, cà vạt cũng từng trở thành biểu tượng thị giác cho sự tự tin và quyền lực.

Ảnh: Voguearabia

Ngày nay, sự trở lại của phụ kiện này còn gắn với xu hướng thời trang phi giới tính, nơi trang phục được lựa chọn dựa trên sở thích thay vì những quy tắc dành riêng cho nam hay nữ.

Tại Nhật Bản, một khảo sát của hãng thời trang Aoyama Trading cũng ghi nhận khoảng một nửa trong số 850 phụ nữ tham gia bày tỏ sự quan tâm đến phong cách lấy cảm hứng từ trang phục nam giới.

Ảnh: Voguearabia

Không cần sở hữu một tủ đồ cầu kỳ, người mặc có thể thử xu hướng này bằng cách tận dụng chiếc cà vạt cũ trong gia đình hoặc tìm mua các mẫu vintage. Điều quan trọng là chọn độ rộng, màu sắc và họa tiết phù hợp với tổng thể trang phục.

Từ món đồ gắn với những bộ vest nghiêm trang, cà vạt đang có thêm đời sống mới trong tủ đồ phái đẹp. Khi được phối theo cách tự do hơn, phụ kiện này không còn đại diện cho một khuôn mẫu giới tính mà trở thành phương tiện để mỗi người thể hiện phong cách riêng.