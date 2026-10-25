Cả vạn người xoay xở thoát khỏi sân Mỹ Đình lúc nửa đêm

Sau khi đêm diễn thứ hai của concert Big Bang kết thúc, hàng vạn khán giả đổ ra đường khiến khu vực quanh sân Mỹ Đình tắc nghẽn, tê liệt.

Việc xoay xở ra về sau các chương trình âm nhạc ở Mỹ Đình đã trở thành chủ đề quen thuộc với cộng đồng đu concert. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả đi xem concert cập nhật thông tin về việc khó khăn ra về sau đêm nhạc.

Nhiều khán giả chật vật tìm lối ra giữa dòng xe cộ đông đúc. Trước khi concert kết thúc, lực lượng xe ôm công nghệ đông đảo đã tập trung kín đặc trước khu vực sân Mỹ Đình để chờ khách.

Mỗi khi có khách bước ra từ khu vực sân vận động sẽ có hàng chục xe ôm công nghệ bao vây, mời chào.

Nhiều khán giả cho biết họ không thể đặt xe trên ứng dụng và phải thỏa thuận giá cả trực tiếp với tài xế. Mức giá được các tài xế đưa ra cao gấp nhiều lần giá trên ứng dụng khiến nhiều khán giả gặp khó khăn trong việc lựa chọn phương tiện phù hợp.

Những chuyến xe đi gần được tài xế ra giá 200.000-300.000 đồng, cuốc xa giá 500.000 đồng. Đặc biệt, những chuyến xe đưa các fan ở xa ra sân bay Nội Bài có giá lên tới một triệu đồng.

Hình ảnh rừng xe ôm công nghệ vây kín sân vận động Mỹ Đình đã trở nên quen thuộc sau mỗi concert.

Giao thông khu vực Mỹ Đình tắc nghẽn trong hơn một giờ đồng hồ sau đêm nhạc của Big Bang.

Hàng dài ô tô nối đuôi nhau ra khỏi sân Mỹ Đình. Theo ban tổ chức, đêm diễn thứ hai đón khoảng hơn 40.000 khán giả. Lượng khán giả đông đúc khiến giao thông tê liệt.

Quy mô khán giả lớn đòi hỏi đơn vị tổ chức và các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các phương án kiểm soát, chủ động xử lý tình huống phát sinh, bảo đảm an ninh, an toàn xuyên suốt đêm nhạc.