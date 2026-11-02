Cả vạn khán giả hò hét suốt 3 tiếng đồng hồ trong concert HIEUTHUHAI ở Hà Nội
Trong suốt hơn 3 tiếng đồng hồ diễn ra "Mắt Nhắm Mắt Mở" concert của HIEUTHUHAI ở Hà Nội, hàng nghìn khán giả hò hét cuồng nhiệt theo từng giai điệu quen thuộc. Các khách mời như rapper Pháp Kiều, Negav, HURRYKNG, MANBO... đã tạo nên dấu ấn đáng nhớ cho concert cá nhân đầu tiên của HIEUTHUHAI ở Thủ đô.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ca-van-khan-gia-ho-het-suot-3-tieng-dong-ho-trong-concert-hieuthuhai-o-ha-noi-post1890753.tpo