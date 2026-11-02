Cả vạn khán giả hò hét suốt 3 tiếng đồng hồ trong concert HIEUTHUHAI ở Hà Nội

Không sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, nhưng từ nhỏ, Đỗ Thị Minh Khuê đã sớm bộc lộ năng khiếu và niềm yêu thích đặc biệt với âm nhạc. Bằng sự say mê và kiên trì, cô học trò nhỏ đang từng ngày nuôi dưỡng, từng bước hiện thực hóa ước mơ ca hát của mình.