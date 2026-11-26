Thần Tượng K-Pop: The Debut xoay quanh Lizzy Lee, cô gái Mỹ gốc Hàn từ nhỏ đã luôn sống theo những kỳ vọng mà gia đình đặt ra. Cuộc sống của Lizzy bất ngờ rẽ sang hướng mới khi cô giành được cơ hội tham gia một chương trình truyền hình thực tế quy mô toàn cầu, nhằm tuyển chọn thành viên cho nhóm nhạc nữ K-Pop thế hệ mới.

Để theo đuổi ước mơ ca hát vẫn luôn phải giấu kín, Lizzy quyết định một mình đến Seoul, Hàn Quốc và cạnh tranh cùng những tài năng xuất sắc đến từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, giữa hàng loạt thí sinh triển vọng, chỉ có 4 vị trí debut được trao cho những người nổi bật nhất.

Điều này buộc Lizzy phải không ngừng vượt qua giới hạn của bản thân, đối mặt với áp lực ngày càng lớn cũng như tìm kiếm sự tự tin để khẳng định cá tính riêng. May mắn thay, trên hành trình đầy thử thách ấy, cô gặp được một người đồng hành bất ngờ giúp Lizzy dũng cảm và từng bước tiến gần hơn đến sân khấu quốc tế.

Dàn cameo đông đảo của phim.

Bên cạnh câu chuyện về hành trình theo đuổi giấc mơ thần tượng, Thần Tượng K-Pop: The Debut còn gây chú ý với dàn diễn viên đa quốc gia. Đảm nhận vai nữ chính Lizzy Lee là Yoo Ji Young, gương mặt trẻ từng tham gia lồng tiếng cho Zoey trong bộ phim hoạt hình đình đám KPop Demon Hunters. Dàn khách mời của phim cũng cực đáng nể với Yim Si Wan, Kang SoRa, Lee Hyung Chul...

Phần nhạc phim quy tụ hàng loạt nghệ sĩ và nhóm nhạc K-Pop quen thuộc như ILLIT, CORTIS, ENHYPEN, IVE, aespa, BTS, TWICE và LE SSERAFIM…