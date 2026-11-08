Cá trê khổng lồ dài 2 mét, nặng 65kg sa lưới: Clip hiện trường gây choáng

Mực nước tại hồ Iznik, hồ lớn thứ năm của Thổ Nhĩ Kỳ, giảm xuống đã dẫn đến một phát hiện bất ngờ. Một ngư dân đánh bắt tại đây đã bắt được con cá trê khổng lồ, ước tính dài khoảng 2 mét và nặng 65 kg.

Hasan Sakarya, 38 tuổi, làm nghề đánh cá trên hồ Iznik, không khỏi kinh ngạc khi phát hiện con cá trê lớn mắc vào lưới. Phải nhờ đến sự hỗ trợ của 3 người khác, anh mới có thể đưa con cá nặng 65 kg lên thuyền.

Các ngư dân cho biết họ chưa từng chứng kiến con cá trê nào có kích thước lớn đến vậy nên không giấu được sự kinh ngạc. Khi được đưa vào bờ bằng thuyền, con cá nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người dân địa phương. Nhiều người đã đến tận nơi và chụp ảnh lưu niệm bên con cá khổng lồ.

Đáng chú ý, mực nước hồ Iznik vẫn tiếp tục suy giảm dù khu vực đã có mưa. Trong khi đó, số phận của con cá trê vừa được đánh bắt, đặc biệt là việc sẽ được bán cho ai, hiện vẫn chưa được xác định.

Các ngư dân cho biết họ chưa từng chứng kiến con cá trê nào có kích thước lớn đến vậy nên không giấu được sự kinh ngạc.

Cá trê khổng lồ phân bố tại một số khu vực trên thế giới, nổi bật với thân hình dài, thuôn, lớp da trơn và hoàn toàn không có vảy. Chúng có chiếc miệng rộng cùng nhiều chiếc râu cảm giác quanh miệng, hỗ trợ phát hiện và tìm kiếm thức ăn ngay cả trong môi trường nước đục.

Màu da của loài cá này có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện môi trường sống. Những cá thể sống trong vùng nước trong thường có màu đen, trong khi ở nơi nước đục, da cá thường chuyển sang sắc xanh lục pha nâu. Nhờ cơ thể thuôn dài và linh hoạt, chúng còn có khả năng di chuyển lùi trong nước tương tự như loài lươn.