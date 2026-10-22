Cà tím giàu chất xơ, chất chống oxy hóa, làm món này ăn ngon hết ý

Cà tím là nguyên liệu quen thuộc trong bữa cơm Việt, thường được chế biến thành cà tím nướng mỡ hành, cà tím xào tỏi hoặc nấu cùng thịt, các món lẩu. Loại quả này có phần thịt mềm, vị dịu và dễ thấm gia vị. Bên cạnh tính linh hoạt trong chế biến, cà tím còn có giá trị dinh dưỡng đáng chú ý nhờ hàm lượng nước cao, chất xơ và các hợp chất thực vật.

Cà tím tương đối ít năng lượng, đồng thời cung cấp một lượng nhỏ vitamin và khoáng chất như mangan, kali, folate, vitamin C và vitamin K. Hàm lượng cụ thể thay đổi tùy giống, kích thước và phương pháp nấu. Vì vậy, cà tím phù hợp để bổ sung vào chế độ ăn đa dạng, nhưng không nên xem đây là nguồn cung cấp duy nhất cho bất kỳ dưỡng chất nào.

Cà tím ít năng lượng, giàu chất xơ, kali và chất chống oxy hóa. Ảnh: @Meta AI.

Cách chọn và bảo quản cà tím

Nên chọn quả có vỏ căng bóng, màu sắc tương đối đồng đều, cầm chắc tay và phần cuống còn tươi. Tránh những quả bị dập, nhăn nhiều, mềm nhũn hoặc có dấu hiệu nấm mốc.

Cà tím nên được bảo quản ở nơi mát hoặc trong ngăn rau của tủ lạnh, tránh làm dập. Chỉ nên cắt quả ngay trước khi chế biến vì phần thịt có thể chuyển màu khi tiếp xúc với không khí.

Trước khi nấu, rửa sạch dưới vòi nước và loại bỏ phần cuống. Có thể ngâm cà tím với một chút nước muối để giảm vị đắng ở một số quả, nhưng không bắt buộc.

Công thức cà tím hấp thịt băm

Cà tím hấp thịt băm là món ăn dễ thực hiện, kết hợp độ mềm của cà tím với vị đậm đà của thịt. Phương pháp hấp giúp hạn chế lượng dầu sử dụng, phù hợp với bữa cơm gia đình.

Món cà tím hấp thịt băm ăn cùng cơm nóng và rau luộc. Ảnh: @Meta AI.

Nguyên liệu cho 2–3 người:

2 quả cà tím cỡ vừa, khoảng 400–500 g.

150 g thịt heo nạc băm.

2 tép tỏi, 1 củ hành tím.

1 thìa cà phê dầu ăn.

1/2 thìa cà phê nước mắm, 1/3 thìa cà phê bột nêm.

Một ít tiêu, hành lá và ớt nếu thích.

Cách chế biến:

Cà tím rửa sạch, cắt khúc dài hoặc bổ đôi theo chiều dọc. Ngâm trong nước muối vài phút, rửa sạch, sau đó để ráo.

Hành tím và tỏi băm nhỏ. Ướp thịt băm với nước mắm, bột nêm, tiêu và hành tím trong khoảng 10 phút.

Xếp cà tím vào xửng, hấp khoảng 10–15 phút tùy độ dày, đến khi phần thịt cà tím mềm nhưng chưa nát.

Làm nóng chảo với một ít dầu, phi thơm tỏi rồi cho thịt băm vào đảo đến khi chín hoàn toàn. Nêm thêm tí bột nêm cho vừa miệng nếu cần, hoặc thêm một ít nước lọc nếu hỗn hợp quá khô.

Xếp cà tím hấp ra đĩa, rưới thịt băm lên trên, thêm hành lá và tiêu. Dùng nóng với cơm và một món rau luộc.

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